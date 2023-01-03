Министра обороны Германии раскритиковали за новогоднее обращение

Министра обороны Германии Кристину Ламбрехт подвергают разгромной критике за новогоднее видеообращение. Она подвела итоги года, рассказывала, каких интересных людей она встретила за это время; её речь было плохо слышно из-за петард и фейерверков. Украину министр обороны практически не упоминала.

Йохан Вадефуль, вице-председатель фракции ХДС/ХСС:

"Она просто не понимает, что обратилась не как Кристина Ламбрехт, а как главнокомандующий Бундесвера, как представитель ключевого министерства, как представитель Германии за рубежом. И когда во время войны говорят о том, какие интересные встречи произошли в минувшем году, то речь идёт о министре, который понятия не имеет, какую должность занимает".

Министром Ламбрехт стала больше года назад. В правительстве предпочли не комментировать ее обращение. Об отставке главы ведомства речь сейчас не идёт. В минобороны заявили, что она записала видео именно как частное лицо, не используя для этого средств министерства.