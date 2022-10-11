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Украина

Советник президента Украины: "Нам нужно больше систем ПВО, и сейчас"

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 Euronews
Украинское небо, вид из Киева, октябрь 2022 г.
Украинское небо, вид из Киева, октябрь 2022 г.   -   Авторское право  SERGEI SUPINSKY/AFP or licensors

Помочь Украине создать воздушный щит и положить конец российским авиаударам по его стране - призвал коллег по "большой семёрке" президент Владимир Зеленский.

Старший советник президента Украины заявил Euronews, что Киеву срочно нужны системы ПВО, обещанные европейскими странами.

Действительно шокирует, что многие западные государства до сих пор размышляют о поставках оружия или о предоставлении систем ПВО. Немцы, например, уже несколько месяцев обещают нам современную систему ПВО, она, видимо, находится в производстве. Но сколько можно об этом заявлять? Нам нужно как можно больше систем ПВО, и сейчас
Александр Роднянский-младший
советник президента Украины

Роднянский также призвал Запад попытаться дестабилизировать путинское руководство изнутри и добиться его дальнейшей изоляции на мировой арене.

Россию следует квалифицировать как государство-спонсор терроризма, это очень важный шаг, не просто символический. Это также повлияет на торговые возможности России, на то, как её воспринимают в мире... Нужно мыслить нестандартно, как дестабилизировать российский режим изнутри, потому что в этом - коренное решение проблемы. Россия все еще обладает внутренним потенциалом, чтобы сосредоточить усилия и все свое внимание на внешней политике. Сейчас нам нужно помешать ей это сделать. Ей следует сосредоточиться на себе, у неё достаточно внутренних проблем, с которым надо разобраться
Александр Роднянский-младший
советник президента Украины