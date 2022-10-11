Советник президента Украины: "Нам нужно больше систем ПВО, и сейчас"

Россию следует квалифицировать как государство-спонсор терроризма, это очень важный шаг, не просто символический. Это также повлияет на торговые возможности России, на то, как её воспринимают в мире... Нужно мыслить нестандартно, как дестабилизировать российский режим изнутри, потому что в этом - коренное решение проблемы. Россия все еще обладает внутренним потенциалом, чтобы сосредоточить усилия и все свое внимание на внешней политике. Сейчас нам нужно помешать ей это сделать. Ей следует сосредоточиться на себе, у неё достаточно внутренних проблем, с которым надо разобраться