Советник президента Украины: "Нам нужно больше систем ПВО, и сейчас"Комментарии
Euronews
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Помочь Украине создать воздушный щит и положить конец российским авиаударам по его стране - призвал коллег по "большой семёрке" президент Владимир Зеленский.
Старший советник президента Украины заявил Euronews, что Киеву срочно нужны системы ПВО, обещанные европейскими странами.
Роднянский также призвал Запад попытаться дестабилизировать путинское руководство изнутри и добиться его дальнейшей изоляции на мировой арене.