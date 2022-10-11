ООН: больше беженцев из-за ударов РФ по Украине

Организация Объединённых Наций предупреждает, что российские ракетные удары по Украине могут увеличить число перемещённых лиц в этой и в соседних странах.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил:

"Я говорю ясно, что происходящее непростительно: бомбардировки гражданских объектов, домов, невоенной инфраструктуры, причем без разбора, во многих городах Украины. Это означает, что война становится всё труднее и труднее для мирных жителей. Мы увидим больше перемещений и, соответственно, усиление гуманитарных последствий".

"Речь идет о примерно 7 миллионах, уехавших из страны с 24 февраля. Но есть и те, кто вернулся, так что происходит маятниковое движение. Более достоверная цифра, но всё же впечатляющая: 4 миллиона человек зарегистрировались для получения временной защиты в Евросоюзе и в других странах, которые её оказывают, так что это огромная цифра. Внутри Украины насчитывается от 6 до 7 миллионов перемещенных лиц".

Посмотрите выступление Филиппо Гранди с субтитрами, нажав на фото в верхней части страницы.