Украинские учения на белорусской границе

Вооружённые силы Украины проводят учения на северо-востоке страны, у границы с Беларусью. Сообщается, что по сценарию украинские войска должны были обнаружить и перехватить две диверсионно-разведывательные группы и воздушный десант, отправленные с белорусской территории.

В Киеве заявляют, что совершенно не исключают подобного развития событий в реальности, а белорусские войска регулярно проводят учения у границ Украины.

Сергей Наев, Командующий Объединенными силами ВСУ:

"Опасность существует, потому что республика Беларусь — союзник Российской Федерации в агрессии против Украины. Поэтому мы оцениваем весь спектр угроз и принимаем меры для того, чтобы противник не смог привести в исполнение угрозы в отношении Украины".

Днём ранее Александр Лукашенко сообщил, что Россия и Беларусь создают совместную региональную войсковую группировку, основу которой должны составить белорусские силы. По словам президента, Украина и НАТО "открыто рассматривают" варианты агрессии против Беларуси. В Минске не раз обвиняли Киев в провокациях на границе. В то же время белорусские власти неоднократно заявляли, что не намерены принимать активного участия в боевых действиях на украинской территории.