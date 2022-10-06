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Новости Европы

Для чего создаётся Европейское политическое сообщество?

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 Gregoire Lory
Еммануэль Макро на пражской встрече Европейского политического сообщества
Еммануэль Макро на пражской встрече Европейского политического сообщества   -   Авторское право  Еммануэль Макро на пражской встрече Европейского политического сообщества

Под фанфары в Праге открывается новая платформа для международного диалога, получившая название Европейское политическое сообщество. Его иницитором стал в мае президент Франции после того, как Украина, подвергшись российской агрессии, подала заявку на вступление в ЕС, которая будет рассматриваться, по его мнению, слишком долго. Эммануэль Макрон предлагает расширенную альтернативу Евросоюзу, построенную на тех же принципах:

«Эта новая европейская организация позволит европейским нациями, которые являются демократическими и придерживаются нашего набора ценностей, найти новую сферу политического сотрудничества и безопасности".

Многие государства уже видят достоинства этого форума. Франции он даёт возможность способствовать восстановлению связи Великобритании с континентом и укрепить собственные позиции в Средиземноморье. Турция снова предлагает себя в качестве моста в Азию. Членство в Сообществе поможет Западным Балканам и бывшим советским республикам ускорить своё вступление в Евросоюз. Неформальная и конструктивная атмосфера в Праге - пример для брюссельской бюрократии. Все страны смогут координировать свои усилия в преодолении энергетического и других кризисов.

«Это будет межправительственная организация, главными агентами которой станут участвующие страны, - сказал директор организации Eurasia Group со штаб-квартирой в Нью-Йорке Муджтаба Рахман. - Сообщество не превратится в ещё один институт власти. Но влияние Европейских Комиссии и Совета, и без того довольно малое, активно минимизируется».

Дебют новой европейской организации происходит в конце этой недели. Несмотря на отсутствие у неё какого-либо устава, первые лица почти полусотни стран уже вырабатывают там совместный курс.

«Самые важные результаты уже в эти дни достигаются на двусторонних переговорах, которые идут на полях встречи, - продолжал Муджтаба Рахман. - У 44 глав государств и правительств есть от 2 до 3 часов свободного времени, чтобы ближе познакомиться, пообщаться и взаимодействовать друг с другом».

Отсутствуют на встрече Россия и Беларусь, наказанные так за свои действия против Украины. Выступивший по видеосвязи из Киева президент Владимир Зеленский сказал: "Российское зло проиграет, когда наша формула мира победит".

В Праге говорят, что Москва и Минск сами ушли в сторону от эпохального процесса политического переустройства Европы и отказались от членства в новом влиятельном клубе .