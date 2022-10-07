Каким видят в Европе будущее без России и Беларуси?

Энергетический кризис и война в Украине стали главными темами обсуждения на состоявшемся заседании Европейского политического сообщества в Праге.

Участниками саммита созданной по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона межправительственной организации стали 44 страны, в том числе не входящие в Евросоюз.

Цель новой платформы для политической координации не заменять существующие организации, структуры или процессы, а способствовать формированию нового порядка на европейском континенте, но без участия России и Беларуси.

Петр Фиала, премьер-министр Чехии:

— Нашей общей задачей было создание неформальной платформы, где мы можем сотрудничать, делиться идеями и разрабатывать решения для возвращения мира и процветания в Европу. И я думаю, что нам это удалось.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

— Я думаю, что это очень полезно. Я очень надеюсь, что это новый этап наших взаимоотношений, и это начало завтрашнего дня. Но наша цель очевидна - взаимодействовать, иметь конкретные проекты и работать всем вместе во имя единства нашего континента, особенно в эти очень непростые времена, и во имя интересов наших народов.

Все без исключения участники саммита выступили против войны в Украине. Перед собравшимися выступил президент Владимир Зеленский, который призвал поддержать вступление его страны в НАТО.

Следующие заседания саммита Европейского политического сообщества будут принимать Молдавия, Испания и Великобритания.