"Новый формат отношений" создают Варшава, Киев и Лондон

"Новый формат отношений" создают между собой Варшава, Киев и Лондон: об этом заявил президент Владимир Зеленский во вторник, когда в Киев приехали одновременно премьер-министры Великобритании и Польши.

По словам украинского лидера, среди главных тем обсуждения — "шаги по сдерживанию России"

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Мы благодарны Великобритании и за поддержку наших евроатлантических устремлений, и что касается их, мы ждём от Альянса конкретных и чётких сигналов. Важная тема — усиление нашей обороноспособности".

Борис Джонсон повторил заявления о неминуемости санкций в случае российского вторжения и о неприемлемости российских требований не принимать в НАТО бывшие республики СССР.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Все лидеры согласны с тем, что фундаментально важно поддержать самоопределение Украины, поскольку граждане Украины имеют право выбирать, как ими руководить и, очевидно, к каким организациям присоединяться".

В то же время в Лондоне сообщили, что уже в среду глава британского правительства готов по телефону обсудить ситуацию с Владимиром Путиным. Разговор планировался ещё на понедельник, но премьеру пришлось несколько часов отвечать на вопросы парламентариев в связи с "патигейтом".