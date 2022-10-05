Евросоюз призывают к диалогу с исламистским Ираном

По Ирану прокатились акции протеста в связи с гибелью молодой женщины - Махса Амини была задержана полицией нравов за якобы неправильное ношение хиджаба. Профессор социологии университета Париж-Дидро Азаде Киан призывает политиков Евросоюза на это адекватно отреагировать:

"Европе сейчас важно занять твёрдую позицию, но не обязательно прерывать свои отношения с иранскими властями. Она должна продолжить с ними переговоры и призвать их прекратить стрелять в людей".

Власти Ирана жестоко подавляют демонстрации протеста. Активисты говорят, что убиты десятки мужчин, женщин и детей.

"Это движение против политического ислама, - продолжает Азаде Киан. - Люди требуют секуляризации и отделения религии от государства. Это то, что также будет иметь очень большое значение, в частности, для Европы".

Акции в поддержку иранских женщин ширятся и в Европе.

"Женщины в Иране требуют свободного выбора, права решать, хотят они или нет надевать хиджаб. Но их требования также касаются равных прав с мужчинами, изменения дискриминационных законов и многого другого, - заключил социолог. - Важно то, что их поддерживает множество молодых людей в острой борьбе иранцев за демократию, свободу и равенство".