Правозащитник об Иране: "Диктатор отказывается признавать реальность"

Всё больше иранских студентов выходят на улицы и присоединяются к движению, требующему смены теократического режима в стране. Крупнейшие за последние годы протесты в Иране разразились после смерти после задержания полицией нравов 22-летней Махсы Амени. При этом Высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи обвинил в организации уличных выступлений США и Израиль.

"Назвать их агентами Израиля и Америки было очень избитым аргументом, который Верховный лидер Ирана использовал, чтобы оправдать свои жестокие законы. Поэтому многие подумали, что это были, действительно, последние слова диктатора, который отказывается признавать реальность и хочет обвинить во всем врагов за границей", — говорит директор нью-йоркского Центра по правам человека в Иране Хади Гаеми.

Иранское телевидение сообщило, что количество погибших в результате протестов в Иране достигло 41. Но по данным правозащитной организации Iran Human Rights, во время акций погибли как минимум 133 человека.

"Европа и США очень робко реагируют на разворачивающиеся события. И мне ясно, что они пытаются заработать политические очки в своих целях — на переговорах по ядерной сделке, которые зашли в тупик почти два года назад. Нет никакой спешки подписывать эту сделку прямо сейчас и придавать легитимность Исламской Республике", — продолжает Хади Гаеми.

По официальным данным, с 16 сентября были арестованы по меньшей мере 1500 человек. Среди них — Шервин Хаджипур, композитор и исполнитель песни, ставшей гимном протестов. Во вторник его отпустили на свободу под залог.