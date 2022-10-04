Правительство Германии объявило о намерении предоставить промышленности и простым потребителям субсидии в размере 200 млрд евро, чтобы им было легче перенести энергетический кризис. Это вызвало гневную реакцию на уровне Евросоюза и стало главным предметом обсуждения на встрече министров финансов ЕС. Критики утверждают, что Германия использует свою финансовую мощь в основном для спасения собственного бизнеса, не заботясь о других странах-членах, у которых экономика для этого не столь сильна. Участники министерской встречи в Люксембурге задавались вопросом, не нарушает ли Берлин правила Брюсселя о государственной помощи, дестабилизируя тем самым единый рынок. Еврокомиссар по экономике призвал проявить к этой проблеме общеевропейский подход:

«Если мы хотим избежать фрагментации и преодолеть этот кризис, нам нужен более высокий уровень солидарности, - сказал Паоло Джентилони. - Мы должны применить некоторые дополнительные общие инструменты».

Но канцлер Германии выступил с оправданием своего «финансового щита», утверждая, что нужно помогать компаниям и домохозяйствам платить за дорогие нынче свет и тепло. Он просил принять во внимание размеры и уязвимость немецкой экономики:

«Возможно, не все сразу заметили, что меры, которые мы сейчас реализуем, рассчитаны на финансирование поддержки в 2023 и 2024 годах, - сказал Олаф Шольц. - Так что речь идет не только об оставшемся коротком времени нынешнего года».

Детали немецкого плана пока неизвестны, но видимо, он предусматривает субсидии, подобные тем, на которые пошли другие страны Евросоюза, в частности, Испания и Португалия. Однако аналитик брюссельского Центра европейской политики отмечает, что «финансовый щит» федерального канцлера намного превосходит по размаху все остальные меры, принятые в ЕС на национальном уровне, и поэтому может расколоть рынок.

«Я вижу большой риск фрагментации, потому что субсидия в 200 млрд евро это огромная сумма денег, которая создает огромные преимущества для немецких компаний и потребителей. Другие страны этого не могут сделать, - сказал Филипп Лаусберг. - Деловые круги Германии получают конкурентное преимущество, которое идет вразрез с духом единого рынка».

По мнению этого эксперта, немецкий "щит" может повлиять на всю европейскую экономику и в конечном итоге привести к гонке субсидий среди стран ЕС, что чревато новым долговым кризисом. Это - наихудшее развитие событий, которое ударило бы по всему Евросоюзу, в том числе по самой Германии.