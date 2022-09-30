English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Новости Европы

Энергетический совет Евросоюза искал выход из кризиса

Access to the comments Комментарии
 Ana LAZARO
euronews_icons_loading
На заседании Энергетического Совета ЕС
На заседании Энергетического Совета ЕС   -   Авторское право  AP Photo/Virginia Mayo

На заседании в пятницу в Брюсселе Энергетического Совета Евросоюза одобрен первый пакет экстренных мер, призванных смягчить негативный эффект от недавнего повышения цен на электричество. Министры стран-членов предлагали, в частности, заставить разбогатевшие на кризисе энергетические компании частично покрывать счета за коммунальные услуги простых граждан, а тех, в свою очередь, призывали экономить тепло и свет.. 

В итоге было решено: 

- Установить максимальный доход предприятий с низкой себестоимостью, использующих возобновляемые источники или атомную энергию, на уровне 180 евро за мегаватт-час.  

- Вести 33-процентный налог на незапланированную прибыль компаний, работающих на ископаемом топливе.

- В обязательном порядке сократить потребление электроэнергии на 5% в часы пик.

Однако большие разногласия возникли по поводу усиления контроля за ценами на природный газ. Министр промышленности Чешской Республики, которая сеячас председательствует в ЕС, высказался против регулирования свободного до сих пор энергетического рынка: 

«Вмешаться в него, не причинив ущерба где-то ещё, — задача не из легких, - сказал Йозеф Сикела. - Подготовка к этому требует определенного времени».

По меньшей мере 15 стран, включая Францию ​​и Испанию, отстаивают идею установления предела цен на весь импорт газа. А Германия выступают против единого потолка. Немецкий министр экономки даже допустил возможность развала из-за этого Союза.

«Фиксированный лимит цен на газ может быть введён только в том случае, если мы обеспечим себе достаточные запасы газа, и он будет поступать в Европу бесперебойно, - сказал немецкий министр экономки Роберт Хабек. - В противном случае нехватка газа будет распространяться по всему ЕС и вызовет трения между его членами. Я не думаю, что это допустимо по политическим причинам. Это привело бы Евросоюз к его пределам, и  возможно, к его концу».

«Важно реагировать так, чтобы не попасть в порочный круг, в котором некоторые наши поставщики будут продавать газ по любой цене, поскольку мы готовы покупать его по любой цене, - сказала министр экологического перехода Испании Тереза Рибера. Это усилит напряженность в нашем промышленном секторе, подорвёт спрос на наш экспорт и приведёт к закрытию предприятий.

Министры энергетики призвали Брюссель доработать и дополнить свои предложения.