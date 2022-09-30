Энергетический совет Евросоюза искал выход из кризиса

На заседании в пятницу в Брюсселе Энергетического Совета Евросоюза одобрен первый пакет экстренных мер, призванных смягчить негативный эффект от недавнего повышения цен на электричество. Министры стран-членов предлагали, в частности, заставить разбогатевшие на кризисе энергетические компании частично покрывать счета за коммунальные услуги простых граждан, а тех, в свою очередь, призывали экономить тепло и свет..

В итоге было решено:

- Установить максимальный доход предприятий с низкой себестоимостью, использующих возобновляемые источники или атомную энергию, на уровне 180 евро за мегаватт-час.

- Вести 33-процентный налог на незапланированную прибыль компаний, работающих на ископаемом топливе.

- В обязательном порядке сократить потребление электроэнергии на 5% в часы пик.

Однако большие разногласия возникли по поводу усиления контроля за ценами на природный газ. Министр промышленности Чешской Республики, которая сеячас председательствует в ЕС, высказался против регулирования свободного до сих пор энергетического рынка:

«Вмешаться в него, не причинив ущерба где-то ещё, — задача не из легких, - сказал Йозеф Сикела. - Подготовка к этому требует определенного времени».

По меньшей мере 15 стран, включая Францию ​​и Испанию, отстаивают идею установления предела цен на весь импорт газа. А Германия выступают против единого потолка. Немецкий министр экономки даже допустил возможность развала из-за этого Союза.

«Фиксированный лимит цен на газ может быть введён только в том случае, если мы обеспечим себе достаточные запасы газа, и он будет поступать в Европу бесперебойно, - сказал немецкий министр экономки Роберт Хабек. - В противном случае нехватка газа будет распространяться по всему ЕС и вызовет трения между его членами. Я не думаю, что это допустимо по политическим причинам. Это привело бы Евросоюз к его пределам, и возможно, к его концу».

«Важно реагировать так, чтобы не попасть в порочный круг, в котором некоторые наши поставщики будут продавать газ по любой цене, поскольку мы готовы покупать его по любой цене, - сказала министр экологического перехода Испании Тереза Рибера. Это усилит напряженность в нашем промышленном секторе, подорвёт спрос на наш экспорт и приведёт к закрытию предприятий.

Министры энергетики призвали Брюссель доработать и дополнить свои предложения.