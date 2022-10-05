Руководство ЕС о помощи Украине и санкциях против России - ПРЯМОЙ ЭФИРКомментарии
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразили намерение ЕС о дальнейшей поддержке Украины в противостоянии российской агрессии на востоке страны. Евросоюз собирается ввести ограничения на стоимость газа и нефти, которые закупаются в России.
По словам главы Еврокомиссии, "исключительные времена требуют исключительных мер". В связи с этим представители Брюсселя будут настаивать на лишении России исторического права вето в Совете Безопасности ООН. Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен уточнила даже, что предложит преостановить членство РФ в ООН.
Глава ЕС отметила, что блоку удалось сократить потребление природного газа на 10%, что "хорошо, но не достаточно". Что более важно для европейцев, это тот факт, что доля России в поставках газа (в среднем по Евросоюзу) сократилась с 41% до 7,5%. ЕС готовит дорожную карту реформы электроэнергетики на общеевропейском уровне.
Урсула фон дер Ляйен также представила план по защите энергетических интересов Европы:
- В ближайшее время будет принят закон, который укрепит устойчивость критически важных структур ЕС.
- ЕС проведёт стресс-тестирование своей инфраструктуры (включая оффшорные установки и электроэнергетику), чтобы выявить слабые места и подготовить реакцию на возможные внезапные сбои. Стресс-тестами займутся все члены ЕС.
- Будут повышены возможности реагирования через уже существующий механизм гражданской защиты Евросоюза. С его помощью ЕС можем оказывать поддержку странам при нарушениях работы критической инфраструктуры, таких как перебои с топливом или электрогенерацией.
- Евросоюз будет максимально использовать возможности спутникового наблюдения для обнаружения потенциальных угроз.
- ЕС собирается укреплять сотрудничество с НАТО и такими ключевыми партнерами, как США, по вопросу энергетической безопасности.