English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Новости Европы

Совет ЕС по энергетике рассмотрит ограничение цен на импорт газа

Access to the comments Комментарии
 Aida Sanchez Alonso
euronews_icons_loading
Насосная станция газопровода
Насосная станция газопровода   -   Авторское право  MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

В Евросоюзе идут бурные споры о том, как сдержать рост цен на энергоносители. В пятницу в Брюсселе пройдёт встреча на министерском уровне по рассмотрению предложения об искусственном ограничении цен на импортируемый газ. Французский представитель призывает полагаться на рыночные силы и не считает основной причиной топливной инфляции прекращение поставок из России:

«Основное повышение цен проиходит не по фундаментальным или геополитическим причинам, а из-за сбоев в работе рынка, которые нам нужно исправить, - сказал Ролан Лескюр. - В ближайшие несколько часов мы надеемся найти правильные способы сделать что".

Ранее Евросоюз собирался ограничить закупки энергоносителей из России, чтобы у неё было меньше денег на финансирование войны в Украине. Но на днях 15 стран-членов направили в Еврокомиссию письмо с просьбой установить предел цен для всего импортирумого в ЕС газа.

«Ценовой потолок - это единственная мера, которая поможет каждому нашему государству смягчить инфляционное давление и ограничить чрезмерную прибыль в этом секторе», - говорится в документе.

Но с этим Еврокомиссия не согласилась, опасаясь, что многим внешним партнёрам торговать с ЕС газом станет невыгодно. Самая большая страна в ЕС, Германия решительно выступает установления предельной цены.

В то же время еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предложила ввести на уровне Евросоюза ограничение цены только на тот газ, который идёт на производство электричества. Подобное исключение уже сделано для Испании и Португалии, поэтому его назвали "иберийским". Ожидается, что министерская встреча завершится одобрением трех конкретных требований:

- Установить максимальный доход предприятий с низкой себестоимостью, использующих возобновляемые источники или атомную энергию, на уровне 180 евро за мегаватт-час.  

- Вести 33-процентный налог на незапланированную прибыль компаний, работающих на ископаемом топливе.

- В обязательном порядке сократить потребление электроэнергии на 5% в часы пик

Эти меры, призванные заморозить или снизить счета граждан за свет и тепло, будут введены в действие немедленно по окончании встречи, которую также называют Энергетическим советом ЕС.