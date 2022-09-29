Совет ЕС по энергетике рассмотрит ограничение цен на импорт газа

В Евросоюзе идут бурные споры о том, как сдержать рост цен на энергоносители. В пятницу в Брюсселе пройдёт встреча на министерском уровне по рассмотрению предложения об искусственном ограничении цен на импортируемый газ. Французский представитель призывает полагаться на рыночные силы и не считает основной причиной топливной инфляции прекращение поставок из России:

«Основное повышение цен проиходит не по фундаментальным или геополитическим причинам, а из-за сбоев в работе рынка, которые нам нужно исправить, - сказал Ролан Лескюр. - В ближайшие несколько часов мы надеемся найти правильные способы сделать что".

Ранее Евросоюз собирался ограничить закупки энергоносителей из России, чтобы у неё было меньше денег на финансирование войны в Украине. Но на днях 15 стран-членов направили в Еврокомиссию письмо с просьбой установить предел цен для всего импортирумого в ЕС газа.

«Ценовой потолок - это единственная мера, которая поможет каждому нашему государству смягчить инфляционное давление и ограничить чрезмерную прибыль в этом секторе», - говорится в документе.

Но с этим Еврокомиссия не согласилась, опасаясь, что многим внешним партнёрам торговать с ЕС газом станет невыгодно. Самая большая страна в ЕС, Германия решительно выступает установления предельной цены.

В то же время еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предложила ввести на уровне Евросоюза ограничение цены только на тот газ, который идёт на производство электричества. Подобное исключение уже сделано для Испании и Португалии, поэтому его назвали "иберийским". Ожидается, что министерская встреча завершится одобрением трех конкретных требований:

- Установить максимальный доход предприятий с низкой себестоимостью, использующих возобновляемые источники или атомную энергию, на уровне 180 евро за мегаватт-час.

- Вести 33-процентный налог на незапланированную прибыль компаний, работающих на ископаемом топливе.

- В обязательном порядке сократить потребление электроэнергии на 5% в часы пик

Эти меры, призванные заморозить или снизить счета граждан за свет и тепло, будут введены в действие немедленно по окончании встречи, которую также называют Энергетическим советом ЕС.