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Новости Европы

ЕС следит за парламентскими выборами в Италии

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 Vincenzo Genovese
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Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони
Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони   -   Авторское право  Domenico Stinellis/AP Photo

Пока итальянцы готовятся идти на избирательные участки, чтобы проголосовать за новый парламент, институты Евросоюза внимательно следят за тем, что происходит в третьей по величине экономике блока. Война в Украине, усиливающийся энергетический кризис и напряженность в миграционной политике, вероятно, станут серьезным испытанием для отношений Италии со странами ЕС.

"Это большая страна с большой экономикой и с большим влиянием на европейскую политику, поэтому всё, что происходит в Риме и в Италии, напрямую влияет на Брюссель. Вся динамика переговоров всей большой политики ЕС зависит от того, кто у власти в Риме", — считает директор и основатель EU Matrix Дору Франтеску.

Некоторые из кандидатов на пост премьер-министра, такие как Энрико Летта из Демократической партии, Джузеппе Конте из "Движения пяти звезд" и Сильвио Берлускони из партии "Вперед, Италия!", уже занимали эту должность в прошлом. Другие — Маттео Сальвини из "Лиги Севера" и восходящяя звезда правой коалиции Джорджа Мелони из "Братьев Италии" — могут привнести в итальянское правительство новое дыхание. В последнее время они несколько смягчили риторику, но, как отмечают брюссельские аналитики, их по-прежнему воспринимают в лучшем случае как евроскептиков, а в худшем — как противников ЕС.

"В вопросах экономики и миграции, может быть, здесь, в Евросоюзе, попытаются разрушить консенсус или, по крайней мере, затруднить достижение компромисса и принятие решений. Конечно, как мы видим на примере Польши и Венгрии, когда к власти приходят ультраправые, верховенство закона и демократия ставятся под вопрос. Это проблема для всего ЕС", — говорит аналитик Фонда Роберта Шумана Эрик Морис.

Официальные лица ЕС не могут публично комментировать этот вопрос, но широко распространено мнение о том, что определенный дискомфорт есть всегда, когда на арене появляется новое правительство с непредсказуемым поведением.

"Действительно, в данном случае с Италией, думаю, что бюрократия и так называемый "брюссельский пузырь" чувствовал бы себя более комфортно, работая с прежними левоцентристскими итальянскими правительствами. С ними в Брюсселе привыкли иметь дело", — продолжает Дору Франтеску.

Правительство, возглавляемое правой партией, вероятно, будет более националистическим, чем предыдущие, а также будет более решительно обсуждать фискальные правила ЕС. Правительство левого толка могло бы иметь взгляды на политику Евросоюза, которые более похожи на взгляды тех, кто принимает решения в Брюсселе. Но кто бы ни был следующим премьер-министром Италии, вскоре ему придется иметь дело с ЕС.