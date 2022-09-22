Италия: лидеры правой коалиции завершили совместную избирательную кампанию

В Италии избирательная кампания правой коалиции завершилась в атмосфере праздника, несмотря на высокие ставки на предстоящих в воскресенье парламентских выборах. "Лига", Вперед, Италия" и "Братья Италии" доминируют в опросах общественного мнения. Лидер "Братья Италии" Джорджа Мелони может стать первым главой правительства, представляющей ультраправые силы в стране, стоявшей у истоков основания ЕС.

Джорджия Орланди, Euronews: "Политические лидеры правого спектра собрались здесь, чтобы сделать последний рывок перед выборами - привлечь на свою сторону неопределившихся избирателей, и приветствовать многочисленных сторонников. Мероприятие прошло в условиях жестких мер безопасности.

Людей собралось много. Толпы избирателей тепло приветствовали политиков. В воздухе витал оптимизм. Напомним, правая коалиция лидировала в опросах общественного мнения, проведение которых, согласно закону, завершилось за две недели до даты голосования.

В пятницу на этой же площади свой последний предвыборный митинг проведет левая коалиция. Вопрос в числе сторонников. Будет ли их больше чем у правых? После 25 сентября мы узнаем, является ли это показателем того, кто победит на этих выборах".