Европейский Акт о киберустойчивости защитит пользователей электроники

В среднем каждые 11 секунд где-нибудь в мире происходит нападение очередной программы-вымогателя. Постоянным взломам подвергаются сайты важных объектов. В связи с тем, что угроза кибератак становится всё более острой, Еврокомиссия представила в четверг план защиты от них. Он назывется Акт о киберустойчивости (английская аббревиатура CRA).

"С помощью CRA мы реагируем на тревожные сигналы, - сказал вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. - Плохие парни будут продолжать нападения, но хорошие парни перестали быть наивными. Теперь мы сильны и можем ответить".

Это Акт должен стать законом, обязательным к выполнению компаниями, которые производят электронные товары для дома. Если они не будут соблюдать строгие правила компьютерной безопасности, им грозят многомиллионные штрафы. Брюссель поставил задачу защитить простых пользователей, для которых цифровые продукты всё больше становятся частью повседневной жизни. Еврокомиссар по внутреннему рынку считает самым важным во время обнаруживать угрозу из интернета:

«Нужно научиться определять, нет ли за подозрительным объектом злого умысла", - сказал Тьерри Бретон.

Замглавы Европейской организации потребителей отметила, что Акт о киберустойчивости касается всех:

"Электронные устройства есть в каждом доме, это например, умные дверные замки и звонки, радионяни, даже игрушки теперь переводятся в цифровую форму и подключаются ко всемирной сети, - сказала Урсула Пачл. - Такие приборы, как стиральные машины и холодильники, тоже подключены. Но все они часто небезопасны, и это может быть проблемой не только для отдельного потребителя, но и для домашнего хозяйства. Это также может стать большой проблемой для нашего общества и нашей экономики. Потому что через такие устройства хакеры могут легко нарушить работу важной инфраструктуры. Так что очень важное предложение Еврокомиссия наконец-то выложила на стол".

Если страны ЕС и Европарламент одобрят Акт о киберустойчивости, потребуется два года, чтобы он вступил в силу как закон для всего Союза.