Хакеры требуют многомиллионный выкуп в обмен на разблокирование поврежденных систем

Хакеры, совершившие в минувшую пятницу масштабную кибератаку на международного производителя программного обеспечения компанию Kaseya, потребовали выкуп в 70 миллионов долларов в обмен на разблокирование поврежденных систем. От действий злоумышленников пострадали многочисленные компании и госструктуры в разных странах мира. В их числе шведская продуктовая сеть Coop. Ее магазины до сих пор закрыты, поскольку сотрудники супермаркетов не могут оформлять платежи. Программы для Coop разрабатывала Kaseya, через которую был запущен вирус-вымогатель.

Сигне Греннвалл, сотрудница продуктового магазина Coop: "Сегодня мы начали работать, как обычно, собирались использовать внутреннюю систему "Teamplock". Но все закончилось тем, что было принято решение не открывать магазин".

Ряд специалистов в сфере кибербезопасности полагают, что атака, нацеленная на клиентов американского поставщика программного обеспечения, может оказаться одной из самых масштабных в истории.

Петер Хультквист, министр обороны Швеции: "Своими атаками злоумышленники наносят удары по Вооруженным силам, государственным органам и целому ряду компаний. Таким образом, эти нападения оказывают влияние практически на все общество. Эти взломы демонстрируют, что может происходить даже в ситуации, когда политика в сфере безопасности ужесточается. Эти люди находят способы, чтобы остановить деятельность большой части общества. Это показывает, насколько острой является ситуация на сегодняшний день".

От кибератаки на компанию Kaseya, помимо Coop, в различной степени пострадали шведские государственные железные дороги, сеть аптек и другие предприятия. В целом это нападение затронуло уже более тысячи компаний в 17 странах.