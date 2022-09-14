О положении Евросоюза: шесть главных направлений политики из речи главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен выступила в среду, 14 сентября с ежегодным докладом "О положении Евросоюза", рассказав об основных политических приоритетах на 2023 год.

Вторжение России в Украину и серьёзный энергетический кризис стали основными темами доклада, что придало ежегодному выступлению в Европарламенте заметно мрачный оттенок.

"Когда мы смотрим на сегодняшнее состояние мира, нам часто кажется, что происходит угасание того, что когда-то казалось таким постоянным", - сказала фон дер Ляйен, обращаясь к евродепутатам в зале заседаний во французском Страсбурге, где по традиции проходят пленарные сессии парламента ЕС.

Тем не менее, фон дер Ляйен постаралась внести в речь дозу оптимизма и горячо поддержала идею создания более сильного и тесного союза, что поможет выйти из серии кризисов последних лет.

"Мы добьемся успеха - и этот успех будет принадлежать каждому из нас", - заявила глава Еврокомиссии, процитировав покойную королеву Елизавету II.

Мы постарались обобщить главные сюжеты её выступления "о положении дел в Евросоюзе" в шести темах.

1. "Санкции остаются"

Фон дер Ляйен начала свою речь со слов восхищения сопротивлением, которое Украина оказывает перед лицом военного вторжения России на свою территорию. Она назвала страну "нацией героев" и пообещала, что солидарность Евросоюза с Украиной "останется непоколебимой".

Первая леди Украины Елена Зеленская стала почетным гостем в Европарламенте, её появление сопровождали бурные аплодисменты депутатов.

"Сегодня у мужества есть имя, и это имя - Украина", - сказала фон дер Ляйен, добавив, что позже в этот же день отправляется с визитом в Киев.

Глава Еврокомиссии также представила несколько предложений по присоединению Украины к единому рынку, в том числе, путем расширения зоны европейского бесплатного роуминга, и в целом - поддержке восстановления страны, в частности выделением 100 миллионов евро на восстановление разрушенных школ.

Тем не менее, она не представила никаких планов по поставке нового оружия, постоянный запрос на которое сохраняется в Киеве ввиду быстрого контрнаступления.

Она добавила, что Брюсселю следовало бы прислушаться к восточноевропейским странам, которые "годами говорили нам, что Путин не остановится".

Затем фон дер Ляйен рассказала о России, состоянии её экономики и высокой цене, которую Владимир Путин платит за свой "путь, усеянный смертями и разрушениями".

"Российские военные достают микрочипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы починить свою военную технику, потому что у них закончились полупроводники, - отметила фон дер Ляйен. - Промышленность России разрушена в клочья".

"Именно Кремль направил экономику России на путь полного краха", - добавила она.

В своем выступлении фон дер Ляйен постаралась развеять любые сомнения критиков ЕС, которые утверждают, что жесткая линия ЕС в отношении России в конечном итоге рухнет под тяжестью последствий энергетического кризиса.

"Я хочу четко заявить, что санкции останутся, - сказала она. - Для нас настало время продемонстрировать решимость, а не умиротворение".

2. "Мы должны отказаться от привязки цен к газу"

Как и ожидалось, энергетический кризис занял важное место в списке дел фон дер Ляйен на будущий год.

Глава Еврокомиссии официально представила три ключевых предложения по снижению платы за электроэнергию:

план введения обязательной экономии электроэнергии в масштабах всего ЕС,

единый предел цены на сверхдоходы тех электростанций, которые не используют газ: среди них работающие на возобновляемых источниках энергии, АЭС, ГЭС и работающие на угле,

налог на сверхдоходы с целью частичного изъятия сверхприбылей у компаний, которые добывают ископаемое топливо.

Первая мера направлена на снижение потребления в часы пик (обычно с 7 утра до 10 вечера), чтобы снизить цены, в то время как две другие направлены на привлечение более 140 миллиардов евро дополнительных средств для правительств, чтобы поддержать потребителей, испытывающих финансовые трудности.

"Сегодня прибыль должна быть разделена и перенаправлена тем, кто больше всего в ней нуждается", - сказала фон дер Ляйен.

Заметным было отсутствие более радикальной и рискованной идеи ввести ограничение цен на весь импорт газа, как того требовало на прошлой неделе большинство стран-членов ЕС. Комиссия предупредила, что ограничение может вынудить грузоотправителей (читай: поставщиков из России) продавать свой газ в других местах и тем самым поставить под угрозу безопасность снабжения ЕС накануне зимы.

Фон дер Ляйен, однако, поддержала призывы к отмене насильственной рыночной привязки цен на рынках электроэнергии. В рамках существующей экономической модели, известной как "система по заслугам", конечная цена электроэнергии определяется самым дорогим топливом, необходимым для удовлетворения всех потребностей рынка, в данном случае газом. Именно поэтому по мере роста цен на газ растут и счета за электроэнергию.

"Нынешняя конструкция рынка электроэнергии, основанная на "системе по заслугам", больше не является справедливой по отношению к потребителям. Они [тоже] должны "пожинать плоды" недорогих возобновляемых источников энергии", - сказала она.

Мы должны устранить доминирующее влияние газа на цену электроэнергии. Именно поэтому мы проведем глубокую и всеобъемлющую реформу рынка электроэнергии. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Однако ожидается, что реформа потребует немало времени на разработку и принесет решения лишь в долгосрочной перспективе.

3. "Мы должны сделать природу нашим основным союзником"

Диагностика энергетического кризиса от фон дер Ляйен показывает, что в его основе - одна единственная первопричина: сильная зависимость ЕС от ископаемого топлива.

По ее словам, сейчас блок должен стремиться ускорить переход от всех импортных видов топлива и развивать собственные самодостаточные системы "зеленых" технологий, как это уже произошло в Дании, где ставка сделана на ветроэнергетику со времени нефтяного кризиса 1970-х годов.

"Хорошая новость в том, что эта столь необходимая трансформация уже началась", - сказала она.

Председатель Еврокомиссии не забыла упомянуть водородное топливо как "фактор, меняющий правила игры" для всего континента. Она предложила создать новый "Европейский водородный банк" для обеспечения инвестиций в этот новый сектор в размере около 3 млрд евро.

Мы все видели, насколько важен "Европейский зелёный пакт". Лето 2022 года надолго останется в памяти, - заявила она. - Все мы видели пересохшие реки, леса в огне, последствия экстремальной жары. За видимым благополучием скрывается значительно более суровая реальность".

Фон дер Ляйен высоко оценила трансграничную солидарность, которая проявилась в полной мере во время стихийных бедствий: страны ЕС направили самолеты для борьбы с разрушительными пожарами во Францию и Германию.

Она пообещала удвоить резервы ЕС для борьбы с пожарами в следующем году и приобрести "10 легких самолетов и три вертолета" для общего флота.

На международном уровне фон дер Ляйен будет настаивать на более решительной защите биоразнообразия, в частности на предстоящей конференции ООН в Монреале, а также на COP27 в Египте.

"Мы должны неустанно работать над тем, чтобы приспособиться к климату, при этом делая природу нашим основным союзником", - сказала фон дер Ляйен.

4. Правила, соответствующие вызовам времени

Принимая со всей серьёзностью политику "зеленой" экономики, фон дер Ляйен рассказала также о фискальной политике ЕС - теме весьма деликатной, источником напряженности между северными и южными странами Европы.

Дисциплинарные правила, известные как "Пакт стабильности и роста" (ПСР), требуют от стран-членов ЕС проведения финансовой политики, которая позволяет удерживать дефицит бюджета на уровне 3%, а долг - на уровне 60% от ВВП страны, условия, которые многие правительства в настоящее время нарушают со значительным превышением.

Действие ПСР на сегодня приостановлено, чтобы дать странам справиться с текущим кризисом в ожидании реформы.

"Будущее наших детей требует как того, чтобы мы инвестировали в устойчивое развитие, так и того, чтобы мы инвестировали ответственно", - сказала фон дер Ляйен, отметив, что высокий долг - это часть "новой реальности".

"Нам нужны фискальные правила, которые позволят осуществлять стратегические инвестиции, обеспечивая при этом бюджетную устойчивость, - добавила она. - Нужны правила, которые соответствуют вызовам этого десятилетия".

Межгосударственные дебаты сфокусированы на том, как быстро страны должны сокращать уровень государственного долга, и сколько исключений должно быть сделано в общем расчёте. Например, некоторые страны хотели бы, чтобы инвестиции в зеленые технологии были исключены из условий ПСР.

Хотя фон дер Ляйен не высказалась однозначно в поддержку этого предложения, она сказала, что реформированные правила должны будут обеспечить большую гибкость и ответственность для инвестирования в национальные проекты, а также большую подотчетность и контроль.

"Должны быть более простые правила, которым все смогут следовать, чтобы создать пространство для стратегических инвестиций и дать финансовым рынкам необходимую уверенность, - подчеркнула фон дер Ляйен. - Давайте в очередной раз разработаем совместный путь для продвижения вперёд".

Еврокомиссия представит свое первое предложение по реформированию правил в октябре.

5. "Мы должны искоренить коррупцию у себя дома"

Один из самых ярких моментов в речи фон дер Ляйен - во второй половине доклада, где она говорила об угрозах, с которыми сталкиваются демократии в 21 веке.

Во-первых, она предупредила об "иностранных автократах", финансирующих организации внутри ЕС для распространения "дезинформации" и "токсичной лжи", как, например, китайское агентство, назвавшее массовую депортацию уйгуров лишь "слухами".

Фон дер Ляйен пообещала бороться с этими угрозами с помощью программы "Защита демократии", которая, по ее словам, будет разоблачать тайное иностранное влияние и выводить на свет "теневое финансирование".

"Мы не позволим троянским коням автократии атаковать наши демократии изнутри", - сказала она членам Европарламента.

Госпожа председатель пообещала включить любые коррупционные преступления в режим санкций ЕС в области прав человека. Это относительно новый инструмент, который уже использовался для наказания отдельных лиц из России, Китая, Ливии и Эритреи.

Затем фон дер Ляйен обратилаcь к внутренним проблемам ЕС, рассказав о "пороках, разъедающих" Евросоюз изнутри. Блок с трудом справляется с отходом от принципов демократии в ряде стран, в частности, в Польше и Венгрии.

"Если мы хотим, чтобы нас вопринимали серьёзно, когда просим страны-кандидаты укреплять свою демократию, мы должны искоренить коррупцию у себя дома", - сказала фон дер Ляйен.

Хотя госпожа председатель не стала выделять ни одно государство ЕС, она отметила, что выплаты из общего бюджета будут по-прежнему привязаны к соблюдению независимости судебных органов и верховенству права.

Исполнительные органы ЕС уже приступили к частичному замораживанию выделенных Венгрии общих бюджетных средств, в то время как план восстановления Польши после пандемии COVID-19 поставлен в зависимость от проводимых внутренних реформ.

6. "Переосмысление внешнеполитической повестки дня"

В своей речи фон дер Ляйен выразила тревогу по поводу шаткого состояния международной системы мира и безопасности, которая, по её словам, и является "мишенью для российских ракет".

Этот переломный момент в мировой политике требует переосмысления нашей внешнеполитической повестки дня. Настало время инвестировать в силу демократий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии призвала ЕС более тесно сотрудничать с "партнерами-единомышленниками" и продвигать демократию по всему миру. Эти усилия, по ее словам, должны распространяться, в первую очередь, на непосредственных соседей блока.

"Я хочу, чтобы народы Западных Балкан, Украины, Молдовы и Грузии знали: вы - часть нашей семьи, ваше будущее - в нашем Союзе, и без вас наш Союз будет неполным", - заявила она.

Фон дер Ляйен поддержала идею создания Европейского политического сообщества, инициативу, выдвинутую президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Первое заседание сообщества состоится уже в следующем месяце, в нём примут участие представители 27 стран ЕС и более чем 17 соседей блока, таких как Великобритания, Турция, Норвегия, Швейцария, Украина и Балканские страны.

Помимо западного клуба, фон дер Ляйен отметила, что ЕС должен взаимодействовать с различными регионами, такими как Африка и Латинская Америка, и увеличить свои инвестиции в инфраструктуру, зеленые технологии и цифровые сети.

"Всё это требует инвестиций в глобальном масштабе", - сказала она, добавив, что вместе с президентом США Джо Байденом она созовет встречу лидеров для рассмотрения совместных проектов.

Отдельной строкой в речи фон дер Ляйен прозвучало обещание придать новый импульс затянувшейся ратификации торговых соглашений Евросоюза с Чили, Мексикой и Новой Зеландией.

В конце выступления председатель Еврокомиссии заявила, что расширение ЕС неизбежно потребует глубокой внутренней реформы, которая повлечет за собой изменение системы договоров ЕС.

"Поскольку мы серьезно настроены на создание более крупного Союза, мы должны серьезно отнестись к его реформированию, - напомнила фон дер Ляйен членам Европарламента. - Поэтому, как уже отмечал Европарламент, я считаю, что настал момент для пересмотра общей Европейской конвенции".