Урсула фон дер Ляйен побывала в Буче и заявила, что там произошло "невообразимое"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Гегер посетили Бучу в Киевской области. Украинские судебно -медицинские эксперты в пятницу приступили к эксгумации тел из временного захоронения возле церкви (там могут находиться 67 тел). Некоторых погибших уже удалось опознать. У большинства убитых обнаружены пулевые и осколочные ранения.

"Здесь произошло невообразимое. Мы увидели жестокое лицо армии Путина, мы увидели безразличие и хладнокровность, с которым они проводили оккупацию города. Здесь мы увидели как разбилась вдребезги наша человечность... Весь мир скорбит вместе с жителями Бучи", — сказала глава Еврокомиссии.

По данным местных властей, в буче за время присутствия российских войск были убиты более 360 мирных граждан, свыше 260 были похоронены в братской могиле. Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал журналистам, что на данный момент идентифицированы свыше 160 погибших

В Евросоюзе объявили о намерении выделить Украине дополнительно 500 миллионов евро на военную поддержку.

В Кремле все обвинения в убийствах мирных жителей отвергают.