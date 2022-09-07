Как война в Украине отзывается насилием в Германии

Для случайного прохожего на центральной улице Берлина - липовой аллее Унтер-ден-линден - причина негодования этих демонстрантов очевидна.

Медленно приближаясь к знаменитым Бранденбургским воротам, украинки, одетые в национальные желто-голубые цвета, скандируют: "Газовое эмбарго - немедленно!" и "Россия - страна-террорист!"

Это марш в честь 31-й годовщины независимости Украины, а протестующие хотели бы напомнить немцам, что Украина - это по-прежнему территория несправедливой войны, и что высокие цены на газ - небольшая цена по сравнению с жизнями тысяч мирных украинцев.

Но для некоторых здесь это ещё и выражение другого недовольства: трудности эмигрантской жизни в Германии на фоне продолжающейся войны на родине. Украинские активисты говорят, что после вторжения России на их родину в феврале этого года участились случаи преследования и жестокого обращения украинских сторонников.

“Меня хотят убить!”

Вероника, которая теперь живёт в Берлине, кричит в мегафон, стараясь настроить других украинских активистов в толпе. С февраля 2022 года, по ее словам, она подала уже три заявления в полицию на россиян за насильственные действия в метро и на улице, в районе центральной Александрплац после того, как они заметили на её руке браслет с украинской раскраской.

"Они провоцируют нас, - рассказывает она, говоря о русских, с которыми ей пришлось столкнуться с момента начала войны. - Эти люди агрессивны. Но мы не хотим конфликтов, у нас их и так достаточно".

В венке из подсолнухов 20-летняя Валерия с трудом терпит свою жизнь в Германии: она приехала сюда, когда началась война. Но хочет как можно скорее вернуться домой.

"Здесь много русских, и они очень агрессивно настроены. Мне уже говорили, что хотят убить и меня, и мой народ", - рассказала она корреспонденту Euronews.

Анастасия Лаврова приезжала в Берлин на несколько дней в мае и рассказала, что стала жертвой нападения в метро. Мужчина рядом с ней вскочил, резко замахал руками и агрессивно уставился на неё, а затем громко обругал её по-русски.

"В первую секунду я была шокирована и не могла понять, что произошло, но через несколько секунд до меня дошло, что на правой стороне моей сумки желто-синяя лента и маленький значок с украинской символикой", - рассказала Анастасия Euronews.

На акции в центре Берлина: Вероника (слева) и Валерия (справа) Credit: James Jackson

Угрозы звучат и в адрес тех, кто говорит по-русски

Но не только украинцы подвергаются оскорблениям в Германии: русскоязычные жители Берлина также не чувствуют себя в безопасности.

Сотрудникам русского ресторана “Дача” в популярном районе Фридрихсхайн неоднократно угрожали по телефону, в том числе с намёком на разборки с применением оружия. В ответ на это ресторан вывесил снаружи табличку "В нашем обществе войне места нет!" и открыл сбор средств на одежду для украинских беженцев.

По данным правозащитников из Human Rights Watch, в Берлине был совершен поджог немецко-русской школы, а также повреждены советские памятники.

Федеральное ведомство уголовной полиции (Bundeskriminalamt) в середине апреля заявило, что зарегистрировало более 1700 преступлений, которые так или иначе связаны с войной в Украине, включая инциденты против русских, украинцев или белорусов.

По данным Human Rights Watch (HRW), каждую неделю регистрируется около 200 преступлений на почве ненависти:

"За последние несколько недель мы поговорили со многими россиянами об их чувствах с момента начала войны, - пишет Ева Коссе, исследователь HRW. - 40-летняя женщина из России, которая живет в Германии уже 17 лет, рассказала, что в конце апреля, когда она гуляла в берлинском парке с дочерью и двоюродным братом из Украины, ей угрожали изнасилованием. Тогда ей удалось убежать, но она говорит , что была в состоянии шока: "На людях я теперь говорю тише, когда говорю по-русски. А на детской площадке я обращаю внимание на тех, кто играет с моей дочерью или находится рядом с ней".

Российско-немецкие ассоциации также предложили помощь Украине. Такие группы, как Центральный гамбургский клуб русскоязычных немцев, осудили все случаи насилия и напомнили об истории собственной дискриминации в Советском Союзе, где многие поволжские немцы прошли через лагеря и были депортированы за подозрения в лояльности Германии во время Второй мировой войны.

"Ввиду накопленного нами опыта, ввиду нашей общей истории, наша солидарность сегодня обращена ко всем, живущим в Украине, а также к тем, кто протестует в России против политики своей страны, которая противоречит международному праву", - говорится в заявлении клуба.

"Мы знаем из прошлого, что мира невозможно достигнуть путем насилия. Сегодня следует действовать ненасильственными средствами, чтобы остановить это бессмысленное кровопролитие со всех сторон".

"Мы чувствуем связь со страдающим населением Украины и поддерживаем сбор пожертвований, а также предлагаем помощь тем, кто ищет защиты".

Участник марша мира держит антивоенный плакат возле здания оцепленного полицией российского генконсульства в немецком Франкфурте Credit: AP Photo

“Неприятно и страшно”

Трудно сказать точно, сколько украинцев сегодня называют Германию своим домом.

По данным Центрального реестра иностранцев, до войны их было около 150 тысяч, а после февральского вторжения России в Украину их зарегистрировано в ФРГ уже около почти миллион.

Между тем, согласно оценкам, в Германии также проживают около трёх миллионов русскоговорящих, многие из которых переехали сюда из стран бывшего Советского Союза после распада страны в начале 1990-х годов.

“Вещие” (Vitsche), ассоциация молодых украинцев в Германии, утверждает, что преследования украинцев всегда имели место, но после вторжения они усилились. Ассоциация утверждает, что ее активисты получали угрозы смерти и преследования в стиле российских спецслужб. Многим звонили в дверь в три часа ночи люди в масках на черных машинах, которые выкрикивали ругательства, а потом скрывались, уезжая на большой скорости. К одному из активистов даже вломились в дом, разбросав неизвестный белый порошок в ванной комнате.

Германия также стала местом проведения многих пророссийских демонстраций. Одна из волонтерок "Вещих", беженка из Киева, шла по улице рядом со штаб-квартирой ассоциации в Берлине, когда по улице проехал автомобильный парад с людьми, которые размахивали флагами России. Киевлянка спросила, что они делают. В агрессивной форме ей ответили, что они найдут её и изнасилуют.

Во Франкфурте-на-Одере, городе на границе с Польшей, Мария, 25-летняя студентка, рассказала, что её пытались спровоцировать в университетском общежитии.

"Все началось с нескольких нарисованных “Z” в прачечной и в общежитии, - рассказала Мария в интервью Euronews. - Потом символики стало больше. Этих Z становилось все больше и больше. Это настоящая психологическая атака, ведь мне приходится видеть их каждый день". В самые тяжелые дни осады Мариуполя на доске объявлений появилось предложение "уничтожить всех членов батальона Азов".

"Я жила в постоянном страхе. Когда темнело, я не хотела выходить на улицу одна, потому что не знала, чего можно ожидать: вдруг за углом кто-то поджидает меня для нападения. Я живу в страхе все эти месяцы. Это определенно - психологическая атака. Когда я впервые увидела символику Z, у меня случился приступ паники, как в начале войны. Это было очень неприятно и страшно".