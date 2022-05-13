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Германия

Pussy Riot начали европейское турне выступлением в Берлине

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 Euronews
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Выступление Pussy riot в Берлине, 12 мая 2022 г.
Выступление Pussy riot в Берлине, 12 мая 2022 г.   -   Авторское право  Bernd von Jutrczenka/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Российская феминистская панк-рок-группа Pussy Riot начала европейское турне выступлением в  Берлине.

Перформанс, сочетающий музыку, театр и видеоряд, состоялся в концертном зале Funkhaus - здания, где раньше размещалось радио ГДР.

В выступлении приняли участие Мария Алёхина, Диана Буркот, Антон Пономарев и Ольга Борисова. В основу антивоенного тура Pussy Riot легла книга Алёхиной "Бунтарские дни" (Riot Days).

В конце апреля Мария Алехина уехала из России после того, как ей определили наказание в виде лишение свободы в колонии общего режима. В Берлине она представила написанную только что песню против войны в Украине.

В рамках европейского тура Pussy Riot пройдут 19 выступлений, в том числе в Нидерландах, Испании и Португалии.