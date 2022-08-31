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Новости Европы

Евросоюз усложняет выдачу виз россиянам

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 Jorge Liboreiro
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Министры иностранных дел ЕС на встрече в Праге
Министры иностранных дел ЕС на встрече в Праге   -   Авторское право  Petr David Josek/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Министры иностранных дел Евросоюза встрече в Праге решили приостановить действие соглашения от 2007 года с Россией об упрощенном порядке выдачи виз. Это ответ на её вторжение в Украину. Получить краткосрочную шенгенскую визу россиянам теперь станет сложнее и дороже. Страны Балтии, Польша и Финляндия призывали к ещё большему ужесточению визового режима с РС. Они смогут это сделать на национальном уровне, если сочтут нужным. 

Верховный представитель ЕС по внешней политике считает, что россияне не могут приезжать в Европу на отдых, пока их соотечественники убивают украинцев:

«Мы видим, как многие россияне путешествуют за развлечениями и за покупками, как будто в Украине не бушует война, - сказал Жозеп Боррель. - Но так больше не может продолжаться - как будто дела идут по-прежнему».

Полный запрет на въезд из РФ не рассматривается, поскольку несколько стран-членов утверждают, что российские диссиденты или лица, спасающиеся от преследований властей, должны иметь возможность искать в ЕС убежища.

Профессор Национального университета Ирландии не уверен, повляют ли визовые ограничения на отношение российского общества к войне:

«Это такая мера которая, как можно бы надеяться, окажет какое-то влияние, - сказал Джон О'Бреннан. - Но нужно понимать, что информационный ландшафт в России находится под полным контролем путинского режима. Множество людей обращаются за новостями к таким каналом, как Россия 1, а это откровенно пропагандистские сети, и люди ежедневно получают из них всевозможную дезинформацию. Молодёжь с большей вероятностью знают правду, но с самого начала этого конфликта мы видели, что очень мало россиян готовы встать».

Главы МИД ЕС также подтвердили, что их страны не будет признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины, а также будут тщательно проверять ранее предоставленные гражданам РФ визы. Наиболее мягкую позицию по визовым вопросам занимали Германия и Франция.