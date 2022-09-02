Россияне — угроза нацбезопасности стран ЕС?

Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия хотят добиться права на национальном уровне отказывать во въезде россиянам с шенгенскими визами, если не будет согласован соответствующий общеевропейский запрет.

В первую очередь, по словам министра иностранных дел Литвы, это связано с рисками национальной безопасности из-за большого потока россиян, въезжающих в соседние страны ЕС.

Цифры, которые обсуждались, многих удивили. Через границу Литвы прошли более 130 тысяч граждан с российскими паспортами и шенгенскими визами. У наших северных соседей показатели ниже, у Эстонии – гораздо выше Габриэлюс Ландсбергис министр иностранных дел Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Еврокомиссия поддержала региональную инициативу об ужесточении пропуска россиян, но в то же время он призвал другие европейские страны следовать их примеру.

Я прекрасно понимаю, что есть страны, которые по понятным причинам не хотят отказываться от возможности зарабатывать деньги. Но знаете, это недальновидная точка зрения – зарабатывать деньги на стране-агрессоре, в которой большинство населения поддерживает эту самую агрессию Гитанас Науседа президент Литвы

Главы МИД стран Евросоюза на этой неделе приняли решение об отмене упрощенного визового режима с Россией, действующего с 2007 года. Это означает, что срок оформления, список документов и цена виз увеличатся.

Согласно литовским властям, ужесточение пропускного режима на национальном уровне для россиян может заключаться в дополнительных вопросах и праве пограничной службы отказывать во въезде даже при наличии шенгенской визы в интересах национальной безопасности.

По данным МИД Литвы, действующий "шенген" есть в паспорте у 12 млн россиян.