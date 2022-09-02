Россияне — угроза нацбезопасности стран ЕС?Комментарии
Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия хотят добиться права на национальном уровне отказывать во въезде россиянам с шенгенскими визами, если не будет согласован соответствующий общеевропейский запрет.
В первую очередь, по словам министра иностранных дел Литвы, это связано с рисками национальной безопасности из-за большого потока россиян, въезжающих в соседние страны ЕС.
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Еврокомиссия поддержала региональную инициативу об ужесточении пропуска россиян, но в то же время он призвал другие европейские страны следовать их примеру.
Главы МИД стран Евросоюза на этой неделе приняли решение об отмене упрощенного визового режима с Россией, действующего с 2007 года. Это означает, что срок оформления, список документов и цена виз увеличатся.
Согласно литовским властям, ужесточение пропускного режима на национальном уровне для россиян может заключаться в дополнительных вопросах и праве пограничной службы отказывать во въезде даже при наличии шенгенской визы в интересах национальной безопасности.
По данным МИД Литвы, действующий "шенген" есть в паспорте у 12 млн россиян.