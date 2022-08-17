"Запрет виз для россиян — адекватная реакция на войну"Комментарии
Запрет на выдачу туристических виз для россиян на уровне ЕС был бы адекватной реакцией на происходящее в Украине. Об этом заявила спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.
По ее словам, интересы российских туристов не должны перевешивать страдания и большое количество смертей, которые приносит война в Украине.
Виктория Чмилите-Нильсен, спикер парламента Литвы:
— _Судя по недавней очень болезненной реакции России на заявления Эстонии о подобных решениях, очевидно, что это болевая точка для России. _И, видимо, это могло бы быть адекватной реакцией на уровне ЕС на продолжающуюся жестокую войну в Украине.
Балтийские страны одними из первых применили санкции к россиянам.
Литва как и ряд других государств с начала вторжения выдает гражданам России и Беларуси лишь гуманитарные визы.
Правительство Латвии, признавшее Россию страной-спонсором терроризма, накануне решило не продлевать действие вида на жительство для ее граждан и ограничить им въезд по шенгенским визам.
Эстония же и вовсе запретила въезд в страну обладателям российских паспортов по выданным Таллином турвизам.