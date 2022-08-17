"Запрет виз для россиян — адекватная реакция на войну"

Запрет на выдачу туристических виз для россиян на уровне ЕС был бы адекватной реакцией на происходящее в Украине. Об этом заявила спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

По ее словам, интересы российских туристов не должны перевешивать страдания и большое количество смертей, которые приносит война в Украине.

Виктория Чмилите-Нильсен, спикер парламента Литвы:

— _Судя по недавней очень болезненной реакции России на заявления Эстонии о подобных решениях, очевидно, что это болевая точка для России. _И, видимо, это могло бы быть адекватной реакцией на уровне ЕС на продолжающуюся жестокую войну в Украине.

Балтийские страны одними из первых применили санкции к россиянам.

Литва как и ряд других государств с начала вторжения выдает гражданам России и Беларуси лишь гуманитарные визы.

Правительство Латвии, признавшее Россию страной-спонсором терроризма, накануне решило не продлевать действие вида на жительство для ее граждан и ограничить им въезд по шенгенским визам.

Эстония же и вовсе запретила въезд в страну обладателям российских паспортов по выданным Таллином турвизам.