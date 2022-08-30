В Евросоюз будут впускать меньше россиян

Министры иностранных дел Евросоюза прибыли в Прагу, чтобы осудить в среду возможность запрета на въезд в ЕС российским гражданам из-за войны в Украине. В начале августа к этому призвал её президент Владимир Зеленский. Затем его поддержали восточноевропейские, балтийские и скандинавские страны. Некоторые, например, Финляндия, Польша и председатель ЕС Чешская Республика приостановили выдачу россиянам краткосрочных виз. Евродепутат из Эстонии считает, что такие меры должны распространяться на территорию всего Союза:

«В то время, когда украинцы стражаются за свою свободу и свободу своей страны, россияне могут приезжать в наши южные страны на отдых или в приятные европейские города за покупками, - сказал Урмас Паэт. - Это неправильно, это просто несправедливо».

Хотя авиасообщение между Россией и Евросоюзом приостановлено, люди путешествуют в этом направлении другими видами транспорта. Чаще всего они въезжают через соседние Эстонию, Латвию и Литву. Получив визу в одной из стран Шенгенской зоны, россияне в большинстве случаев могут беспрепятственно ездить по континенту, пользясь важным для Европы принципом свободы перемещения. С начала вторжения в Украину по туристическим визам прибыло почти миллион граждан РФ. Но Верховный представитель ЕС по иностранным делам не считает целесообразным полностью перекрыть им въезд.

«Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России чему-то поможет. И я не ожидаю, что эта идея получит необходимое единодушие в Евросовете, - сказал Жозеп Боррель. - Но я думаю, мы должны пересмотреть то, как получают визы некоторые русские. Конечно, олигархам надо говорить нет. Мы должны быть более избирательными. Но я не за то, чтобы останавливать выдачу виз всем россиянам».

Германия и Франция также выступили за смягчение предложений по этому вопросу, утверждая, что войну ведёт президент Путин, а не народ России. Вероятным исходом станет приостановка действия соглашения с Россией об упрощенном порядке выдачи виз от 2007 года. Получить краткосрочную шенгенскую визу россиянам станет сложнее и дороже.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал российским СМИ, что если такое решение будет принято, РФ даст тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать её интересам.