На Еврокомиссию и Совет ЕС подали в суд из-за Польши

Небывалый юридический случай происходит в Евросоюзе. На два его руководящих органа поданы судебные жалобы. Это сделали четыре правовые организации, включая Европейскую ассоциацию судей, за то, что Еврокомиссия и Совет Евросоюза дали добро на выделение Польше 35 млрд евро из фонда ликвидации последствий пандемии, несмотря на продолжающееся нарушение в стране правил ЕС. В частности, юристы указывают, что Варшава отказывается выполнять решение Европейского суда, требующее упразднить незаконную дисциплинарную палату. Истцы говорят, что Польша продолжает подрывать судебную независимость не только у себя, но и в других странах-членах ЕС.

«Вся система европейской судебной системы находится под угрозой, потому что она основана на взаимном доверии, - сказал парижский правовед Альберто Алеманно. - Как мы можем быть уверены в справедливости решений, принятые в Польше по опеке над детьми от смешанных пар, или по европейским ордерам на арест, если сегодня в Польше не гарантирована судебная независимость».

Юристы подали иск в Суд общей юрисдикции, требуя отменить решение о предоставлении Польше средств из восстановительного фонда, поскольку она не выполняет судебные решения. Участники группы говорят, что Польшу вознаграждают за её поведение после начала войны в Украине.

«Больше года Европейская комиссия не могла одобрить национальный план восстановления Польши из-за отсутствия в неё судебной независимости и других разногласий между Брюсселем и Варшавой, - продолжал правовед. - Но затем польское правительство оказало беженцам из Украины щедрость и гостеприимство, завоевав тем самым немало очков в глазах других правительств, и подтолкнула европейские институты власти к утверждению восстановительного плана».

На данный момент причитающиеся Польше деньги ей ещё не выделены, поскольку сроки выполнения определенных этапов этого процесса не соблюдены. Европейская комиссия заявляет, что принимает к сведению судебный иск, но придерживается своего соглашения с Польшей.