Польша принимает всё больше украинских беженцев

Магдалена Ходовник, Euronews:

"Мы находимся в Перемышле, рядом с украинской границей. Здесь местные власти организуют приёмный пункт для украинцев, которые ищут убежища и безопасности, бегут из-за недавнего нападения с российской стороны, российской агрессии. Как нам сообщил мэр города, в этом районе пересекли границу около 5 тысяч человек. Власти уверены, что в город за помощью будут приходить всё больше и больше. Как нам известно, на той стороне границы очередь из ждущих помощи — от 10 до 20 км. Украинцы также прибывают на поездах. Мы сами видели такой поезд, на котором в город приехали два десятка человек. Ситуация не улучшается, и городской совет готовится принимать ещё больше украинцев".