Сельскохозяйственное производство в Великобритании снижается. Фермеры вынуждены сокращать масштабы работ, поскольку им не хватает рабочих рук, растут расходы на корма, а доходы резко упали из-за сокращения возможностей для экспорта.

Фермеры открыто заявляют, что "брексит" надо отменить. Именно работники сельского хозяйства были в первых рядах противников "развода" с Европой: три четверти их продукции экспортировались на континент в рамках единого рынка.

"Британская торговля уже совсем на грани. Хуже быть просто не может. С одной стороны, конечно, мы думаем о себе, о личной выгоде, мы же ведём бизнес. Но с другой — если взглянуть на всю страну в целом, то мы увидим проблемы с продуктами, продовольственной безопасностью, с запасами и поставками еды. Для решения этих проблем нужно как можно скорее вернуться в рамки единого европейского рынка".

По данным последних опросов, феремеры не одиноки: за восемь лет после референдума общественное мнение заметно изменилось, и сегодня 57% британцев считают "брексит" ошибкой.

Ещё один сектор экономики, может быть не столь важный, но серьёзно пострадавший — импорт вина. Раньше французская, испанская или итальянская бутылка оказывалась на британском прилавке через считанные дни после заказа. Сегодня решение бумажных вопросов занимает несколько месяцев.

Предприниматели возмущены британскими политиками, которые просто не желают обсуждать тяжёлые последствия "брексита", делая вид, что всё в порядке.

"Я просто ошеломлён тем, что они даже не собираются говорить об этом — в то время, когда так много компаний испытывают огромные трудности каждый день. Это просто раздражает. Нужно честно обсудить таможенный союз, единый рынок, всё с этим связанное. Очень нужно".

По словам политологов, пока даже лейбористская оппозиция не готова обсуждать возможность возвращения — по крайней мере, до теоретической собственной победы на выборах, которые могут состояться в январе 2025 года.