Всё больше европейцев трудятся без отпуска

В июле-августе бельгийцы обычно уходят в отпуска или на каникулы и отправляются на юг. Но эти жители Брюсселя играют, купаются и загорают в бассейне рядом со своим домом, в районе Андерлехт. На пляжи Средиземноморья им в этом сезоне не попасть. Отец четырёх детей Исмаэль Албай больше не может купить авиабилеты на свою прежнюю зарплату:

"В этом году с семейным бюджетом туговато. Отдых становится всё дороже, а чтобы полететь на курорт, я должен заплатить как минимум 5 тыс евро. Раньше мы ездили куда-то в отпуск каждый год, но в последнее время мы ездим раз в три-два года».

Европейская конфедерация профсоюзов отметила, что всё меньше граждан Евросоюза могут позволить себе отдохнуть даже неделю за границей или в своей стране. В 2020 году 38 млн человек - 8% населения ЕС - были вынуждены пропустить отпуск. Больше всего пострадали румыны, греки и литовцы, 40% которых остались на работе и дома. В то же время только 7% жителей Австрии, Дании и Финляндии не собрали достаточно денег на путешествие. Замглавы конфедерации Эстер Линч предупреждает, что уставшие трудящиеся зимой выразят своё недовольство.

«Рабочие испытывают реальный страх того, что им не удастся свести концы с концами, заплатить за аренду жилья, купить еду и предметы первой необходимости, а также отдохнуть с детьми и близкими в достойных условиях. Трудящимся нужно воставовить силы, иначе пострадают их семьи, всё общество. Важно понять, что если рабочие будут разочарованы тем, как они провели лето, это разочарование выльется на улицы и повлияет на принятие политических решений».

Сама Бельгия очень привлекательна для туризма. Но многие её жители истосковались по экзотическим или хотя бы соседним странам за время пандемии, когда было сложно пересекать границы и был риск заразиться на чужбине коронавирусом. Первый за несколько лет настоящий отпуск дорог во всех отношениях.