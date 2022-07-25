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мир

Работу в жару: профсоюзы призывают принять общеевропейский закон

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Только в шести странах ЕС национальные законы регламентируют температурные условия на работе
Только в шести странах ЕС национальные законы регламентируют температурные условия на работе   -   Авторское право  Emilio Morenatti/AP

На фоне аномальной жары Европейская конфедерация профсоюзов призывает принять закон, устанавливающий дял всех стра ЕС предельно допуститимые температуры на рабочем месте

В заявлении конфедерации приводятся данные исследования Европейского фонда улучшения условий жизни и труда, согласно котрому люди, занятые в строительстве и сельском хозяйстве, около 40% рабчоего времени подвергаются воздействию высоких температур. 

Сегодня только в шести странах ЕС действуют законы, регламентирующие температурные условия на рабочем месте. 

В Венгрии для сидячей работы они должны быть ниже 31 градуса Цельсия, в Бельгии —  29 градусов. 

В Латвии и Словении —  28 градусов внутри помещения, а в Черногории —  28 на улице. 

В Испании это 27 градусов, но не для всех рабочих мест.

Всемирная организация здравоохранения оценивает оптимальную рабочую температуру в пределах от 16 до 24 градусов.

Риск несчастных случаев на работе увеличивается на 7% при температуре выше 30 градусов и на 15%, если воздух прогревается до 38 градусов. 

В Испании на прошлой недели в результате экстремальной жары на рабочем месте погибли два человека. Во Франции, где закон никак не регламентирует температурные условия, в 2020 году 12 человек скончались от последствий жары во время работы.