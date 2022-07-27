Европа: забастовки в разгар отпусков

В Старом Свете в разгар отпускного сезона путешественники столкнулись с огромными проблемами. В среду авиакомпания Lufthansa отменила в Германии почти все рейсы из-за забастовки наземного персонала. К стачке призвал профсоюз ver.di, который требует повышения зарплаты на 9,5% для более 20 тысяч сотрудников.

Деннис Даке, представитель профсоюза ver.di: "Lufthansa не сделала адекватного предложения в первых двух раундах переговоров. Настало время высказать свое мнение трудящимся перед третьим раундом. Это и есть предупредительная забастовка. Последствия уже видны, и мы надеемся, что Lufthansa не спровоцирует еще одну забастовку в будущем".

Стачка продлится до 28 июля. Представитель авиакомпании Мартин Лейтке прокомментировал ситуацию в воздушных гаванях страны.

Мартин Лейтке, представитель Lufthansa: "Да, к сожалению, нам пришлось отменить более тысячи рейсов во Франкфурте и Мюнхене из-за этой массовой забастовки профсоюза ver.di. Это означает, что более 100 000 человек не смогут сегодня лететь в отпуск, как они планировали. Это действительно очень горький день для авиакомпании, но особенно для людей, которые хотели отправиться в отпуск".

В Испании с конца июня протестные акции проводят летные экипажи ирландского авиаперевозчика Ryanair. Периодически прерывать работу участники забастовки намерены до января будущего года.

В Великобритании улучшить условия труда, и повысить зарплату на фоне растущей инфляции требуют железнодорожники. Переговоры профсоюзов с работодателями зашли в тупик. В забастовках принимают участие более сорока тысяч человек, в связи с чем по стране курсирует лишь пятая часть от общего числа поездов.