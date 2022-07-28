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Новости Европы

Евросоюз не препятствует экспорту российского продовольствия

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 Jorge Liboreiro
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Созревшие хлеба
Созревшие хлеба   -   Авторское право  Matthias Schrader/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Россия и Украина подписали отдельные договоры с посредниками - ООН и Турцией - о возобновлении экспорта зерна через Чёрное море. Это поможет предотвратить глобальный продовольственный кризис. Но Россия продолжает утверждать, что Евросоюз препятствует экспорту её продуктов питания и тем самым подвергает опасности голода страны Африки.

Действительно ли ЕС запретил российскую еду? Нет.

В санкционные списки ЕС никогда не вносилась продукция сельского хозяйства, включая зерно, масло, семена, муку, молоко, мясо, фрукты и овощи. Эти товары также освобождены от запретов на провоз по суше или морю. Исключение было сделано и для грузов гуманитарной помощи.

Среди немногих ограничений: квота на российские калийные удобрения и операции с банками, изгнанными из системы SWIFT.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Хочу заявить предельно ясно: мы не облагали санкциями продовольствие и сельскохозяйственную продукцию. Санкций против этого нет. Так что это полная дезинформация со стороны России. Единственная причина, по которой есть угроза продовольственного кризиса, - это жёстокая, неоправданная война против Украины".