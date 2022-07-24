Война и продовольствие: Москва заявляет о приверженности обязательствам по экспорту зерна

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри не прокомментировал российский удар по морскому порту в Одессе и заявил, что 70 иностранных судов заблокированы в украинских территориальных водах из-за мин, на одном из них находится предназначенное для Египта зерно.

"Мы подтвердили приверженность российских экспортеров зерновой продукции выполнению всех взятых на себя обязательств", — сказал Лавров.

В воскресенье утром минобороны РФ подтвердило нанесение ракетного удара по Одессе. Ведомство утверждает, что уничтожен украинский военный корабль и склад противокорабельных ракет Harpoon

Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Российский ракетный удар по Одессе, по нашему порту — это циничное нападение. Но это и удар по политическим позициям самой России. Если есть еще кто-то в мире, кто сказал бы, что какой-то диалог с Россией, какое-то соглашение необходимо, то посмотрите, что происходит. Российские "калибры" уничтожили саму возможность для таких заявлений".

Украинский лидер объявил, что вооруженные силы страны постепенно продвигают по херсонской области, освобождая захваченные армией РФ территории. О контрнаступательных действиях в воскресенье сообщил также советник главы областной военной администрации Сергей Хлань.