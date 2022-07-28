Энергетический рынок Евросоюза теряет свободу

Cанкционное давление Евросоюза на Россию и её ответные меры могут преобразить энергетическую карту ЕС. Франция пытается национализировать ведущего производителя электричества компанию EDF. В Германии правительство вынуждено спасать деньгами концерн Uniper, одного из крупнейших в мире импортеров газа, который страдает от сокращения поставок из России. Эксперт болгарского Центра исследований демократии Мартин Владимиров отмечает, что в условиях растущего дефицита государства всё больше вмешиваются в дела энергетических рынков:

«Такую тенденцию мы наблюдаем по всему Европейскому Союзу. Она, вероятно, будет углубляться по мере того, как мы вступаем в зимний энергетический кризис. Но по-моему, так поступать ещё рано. Отменить потом интервенцию на рынках будет очень трудно. Евросоюз десятилетиями работал над либерализацией энергетических рынков, и всего за шесть месяцев многие из этих достижений были по сути дела упразднены».

С октября прошлого года, когда усилилась неопределённость с поставками газа из России, европейские государства попытались искусственно ограничить рост цен на потребляемую энергию, но без большого успеха. Людям, особенно бедным, помогают оплачивать счета за газ и свет, предлагают скидки и увеличиют пособия из госбюджета. Аналитик брюссельского института Bruegel Бен Маквильямс предупреждает об опасности субсидий, за которые ратуют социалисты и другие левые:

«Мы видели, как правительства проникли на рынки и существенно субсидировали потребление энергии домохозяйствами и промышленными производствами минувшей зимой. Тогда это преподносилось как временная мерой, чтобы пережить холода. Предполагалось затем такую помощь отменить, но этого не произошло, потому что цены оставались высокими. Теперь правительства продолжают выплачивать субсидии в огромных масштабах и вмешиваться в дела энергетических рынков, чтобы смягчить эффект от кризиса. Это опасно. Это разрушает рынки и в конечном итоге делает всё дороже. Это позволяет гражданам и бизнесу и дальше потреблять энергию, особенно её не экономя. Цены каждый день и так рекордные, а субсидии толкают их всё выше, выше и выше».

Но демократически избранные правительства должны защитить граждан и компании от роста цен, чтобы не лишиться власти. Война в Украине стала проверкой на прочность либерального капитализма, который Европа строила последние 20 лет. Россия перекраивает не только политическую, но и энергетическую карту.