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Новости Европы

В Евросоюзе договорились снизить потребление газа

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 Ana LAZARO
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Европейские министры энергетики
Европейские министры энергетики   -   Авторское право  Virginia Mayo/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Евросоюз утвердил соглашение о добровольном снижении странами-членами потребления природного газа на 15%. Его хотят накопить для отопительного сезона на случай прекращения поставок из России. Экстренные переговоры министеров энергетики в Брюсселе были трудными из-за того, что члены ЕС в разной мере зависят от российского газа. Компромисс стал возможен после того, как для некоторых стран были сделаны исключения и послабления. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон выразила надежду, что удастся изыскать и закачать в хранилища недостающие 45 миллиардов кубометров газа: 

«Наши первоначальные расчёты показывают, что даже если бы все исключения были использованы в полной мере, мы бы достигли сокращения спроса, которое помогло бы спокойно пережить среднюю по температурам по зиму».

По меньшей мере 12 государств отвергли предложение снижать потребление газа по всему Евросоюзу в одинаковом объёме и выразили намерение принять меры, соответствующие своей ситуации. Например, прибрежные страны не видят смысла перекачивать излишки газа вглубь континента. С этим согласилась Чешская Республика, организовавшая эту встречу как нынешний председатель ЕС. 

«Председательство работало, выслушивая все правительства, учитывая национальные реалии, - сказала испанский министр Тереза Рибера. - Чешские коллеги понимают, что вклады стран в общее дело могут быть разными, а значит и самоограничения могут тыть разными. Несправедливо требовать от островного государства с терминалами СПГ сэкономить 15%, если оно не может перекачивать ресурсы в Центральную Европу. Это была бы несоразмерная мера, не имеющая смысла».

Соглашение предусматривает использование "механизма солидарности" для поддержки стран, наиболее уязвимых в энергетическом отношении, в том числе Германии. Как раз накануне встречи "Газпром" объявил, что с 27 июля сократит объём прокачки в эту страну через газопровод "Северный поток-1" до 20% от плановой мощности.

Исследователь брюссельского института Bruegel отметил, решение о потребления газа было впервые принято на уровне Евросоюза, тогда как до сих пор вопросы энергетики находились в национальной компетенцией:

"Самое главное, что мы уважаем рынки и позволяем газу течь через 27 стран ЕС и его соседей, - сказал Бен МакВильямс. - Мы используем вместе ресурсы, которые у нас есть, как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Это весьма эффективный способ противостоять превращению Путиным газа в оружие и пережить эту зиму».

27 министров энергетики также договорились о порядке объявления "общесоюзной тревоги", если Россия перекроет краны и возникнет широкомасштабный дефицит газа. Тогда 15-процентное сокращение его потребления станет для всех членов ЕС обязательным. Но для применение такой меры недостаточно решения одного Брюсселя. Её должны одобрить все столицы ЕС.