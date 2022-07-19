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Франция

Выкуп акций, а не закон о национализации: Франция вернёт контроль над энергетическим гигантом EDF

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 Euronews
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АЭС Бюже
АЭС Бюже   -   Авторское право  JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Французское государство готовится поглотить энергетическую компанию Électricité de France (EDF). В настоящее время Франция владеет 84% капитала крупнейшей в мире компании-оператора атомных электростанций. Держателям оставшегося пакета акций предложат по 12 евро за штуку. Общая стоимость операции для бюджета страны – 9,7 миллиардов евро. 

О планах взять под контроль EDF было объявлено 6 июля во время программного выступления премьер-министра Элизабет Борн в парламенте. По мнению властей, национализация поможет обеспечить энергетическую независимость страны на фоне снижения поставок российского топлива в Европу. 

При этом переход компании под полный контроль государства пройдёт не законодательным путём, а через выкуп акций. Франция не принимала законов о национализации со времён прихода во власть социалиста Франсуа Миттерана в 1981 году. 

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