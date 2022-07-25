"Газпром" сократит поставки в Европу почти вдвое

Со среды поставки в Европу газа по "Северному потоку – 1" упадут почти вдвое — до 33 млн кубометров в сутки. В "Газпроме" заявили, что вынуждены остановить для техобслуживания ещё один газотурбинный двигатель на компрессорной станции "Портовая" — при том, что турбину предыдущего двигателя российской компании пока так и не вернули.

В Германии заявляют, что российская сторона не предоставила необходимых для транспортировки документов; в то же время в Берлине не видят технических причин для нового сокращения поставок. В Москве же утверждают, что бумаги из Канады, где турбину ремонтировали, "вызывают дополнительные вопросы".

Хотя "СП—1", вопреки опасениям, возобновил работу на прошлой неделе, на фоне новостей о сокращении прокачки цена на газ на европейских биржах резко выросла.