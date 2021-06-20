Основателя ЕС Робера Шумана могут причислить к лику блаженных

Ватикан готовится причислить к лику блаженных скончавшегося в 1963 году Робера Шумана, французского политика, одного из основателей Европейского Союза. Папа римский Франциск подписал указ о признании "героических добродетелей" Шумана. Получение статуса блаженного - первый шаг на пути к канонизации.

Занимавший в послевоенные годы посты премьер-министра и министра иностранных дел Франции, Шуман был глубоко верующим католиком.

Робер Шуман родился в Люксембурге. Позже принял гражданство Франции. Во время Второй мировой войны он был арестован гестапо, бежал и стал участником Сопротивления.

Девятого мая 1950 года Шуман предложил объединить угольную и сталелитейную промышленность нескольких европейских стран, чтобы избежать конфликтов между ними в будущем. Считается, что этот проект положил начало созданию Евросоюза.