Европарламент отталкивает Сербию от России

Европарламент в срочном порядке призвал Сербию пересмотреть свою позицию в отношении России, в связи с тем, что та вторглась в Украину. Депутаты одобрили доклад, в котором они выражают сожаление по поводу того, что Белград не присоединяется к санкциям против Москвы и не во всём следуют политике ЕС в области обороны и безопасности. Доклад представил правоцентрист из Словакии:

«Думаю, Сербии нужно срочно сделать некоторые важные внутриполитические выборы исходя из её поведения на международной арене, - сказал Владимир Билчик. - Потому что это страна всегда смотрела в разные стороны при проведении своей внешней политики. Думаю, Сербии пришло время определить своей направление. Надеюсь, что она примет чёткое решение повернуться в сторону Европы».

Сербия ведет переговоры о своём вступлении в Евросоюз уже около 8 лет. Сближению сторон препятствует её стремление поддерживать тесные отношения Россией.

Это не единственная претензия Европарламента. В докладе выражается сожаление по поводу отсутствия прогресса в проведении Белградом реформ и даже его отступления от достигнутого в сферах верховенства права, свободы СМИ и борьбы с коррупцией. Депутаты также призывает Сербию работать над нормализацией отношений с Косовым, без чего ей не стать членом ЕС. Но "зелёная" из Германии обратилась и к Приштине:

«Что касается ваших отношений с Сербией, то мы отметили необходимость их улучшения не только на политическом уровне, но и в гуманитарной сфере, - сказала Виола фон Крамон-Таубадель. - Мы призываем к поддержанию контактов между людьми, многоязычию и социально-экономической интеграции косовских сербов».

Война в Украине придала новый импульс процессу расширения Евросоюза, в очереди на вступление в который стоят несколько стран. В Европарменте отмечают, что всем им необходить ускорить проведение положительных преобразований и привести себя в соответствие с требованиями членства.