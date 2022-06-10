Олаф Шольц: Сербия должна поддержать санкции против России

Канцлер Германии Олаф Шольц призывает присоединиться к санкциям против России Сербию и других претендентов на вступление в ЕС. Об этом он заявил во время посещения Белграда. Вопрос о санкциях стал одной из тем его переговоров с сербским президентом Александром Вучичем, который, в свою очередь, обратил внимание на традиционные отношения Белграда с Москвой и на энергетические проблемы.

Ранее во время визита в Приштину Шольц призвал Сербию и Косово урегулировать отношения для вступления в ЕС:

«Ясно, что должно быть соглашение, которое в конечном счёте прояснит вопрос о признании Косово. Немыслимо, чтобы две страны, не признающие друг друга, были членами Европейского союза. Я вновь призываю обе стороны взять на себя чёткие обязательства по этому диалогу».

Канцлер Германии заявил, что поддерживает и Сербию и Косово в стремлении в Евросоюз. Он пообещал поддержать Приштину и в вопросе либерализации визового режима с ЕС.

Глава частично признанной республики Альбин Курти, тем временем, выступил с инициативой вступления Косово в НАТО и отметил, что до тех пор силы североатлантического альянса должны оставаться в регионе.