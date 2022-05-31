Сербия: в Евросоюз, но с российским газом

Переизбранный на второй срок президент Сербии Александр Вучич вновь принес присягу, пообещав продолжить вести страну по пути в Евросоюз. Глава Сербии даже намекнул, что новое правительство, которое будет сформировано в июле, может рассмотреть вопрос введения санкций. Сербия — единственная европейская страна, не присоединившаяся к ограничениям в отношении России.

"Нам придется иметь дело с новыми санкциями и новыми чудесами, которые могут нам навредить. Поэтому мы попросим наших европейских партнеров нам помочь. Однако для них это еще вопрос", — заявил Александр Вучич во время инаугурации.

При этом он пообещал сохранить "военный нейтралитет" Сербии. Ранее сербские власти официально осудили вторжение России в Украину, но это не помешало им на прошлой неделе еще на три года продлить договор о поставках газа по цене в 400 долларов за тысячу кубометров. Эта цена — примерно в два раза ниже рыночной.