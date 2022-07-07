В Польше опасаются войны с Россией

Сувалкский коридор — территория длиной около ста километров, по которой проходит граница между Польшей и Литвой. Здесь мог бы пройти гипотетический "коридор", соединяющий Беларусь и Калининградскую область. Аналитики считают, что если градус войны в Украине повысится, боевые действия рискуют перекинуться именно сюда, и тогда страны Балтии окажутся отрезанными от европейских союзников по НАТО.

"Ситуация, которая сейчас развивается в Украине, заставила людей начать думать о том, как защитить себя. Интереса больше. Никто не собирается копать траншеи и не ждет, что с неба что-то упадет. Но мы наблюдаем: вертолеты летают, военные автомобили ездят. Мы работаем. Если нас вынудят защищаться, нам придется это делать. Надеюсь, этого не произойдет. Но чем больше людей умеют это делать, тем лучше они будут себя чувствовать морально, будут чувствовать, что они не одни. Лучше быть готовым к худшему, чем вообще не готовым", — считает член оружейной ассоциации города Сейны Ярослав Змиевский.

Местные политики, однако, опасаются, что рассуждения такого рода лишь сеят панику и наносят региону вред.

"Угроза, о которой мы говорим, лишь гипотетическая, и мы хотим, чтобы она осталась такой. Эта ситуация негативно повлияет на репутацию и инвестиционную привлекательность этого региона. К сожалению, этим летом к нам приедет меньше туристов. Мы не хотим паники. Мы находимся под защитой польской армии и войск НАТО, размещенных не так далеко от Сувалкского коридора. В случае конфликта, думаю, наша армия с союзниками способна отразить атаку", — говорит мэр города Сувалки Чеслав Ренкевич.

Специалисты не исключают возможность конфликта, но подчеркивают, что напасть на Польшу Москве будет непросто.

"На протяжении долгих лет это было самых уязвимым местом на восточном фланге. Мы не можем исключить никаких сценариев, но, думаю, России будет очень сложно воевать на двух фронтах одновременно, особенно если один из них — на стороне НАТО. Вероятность этого низка", — предполагает аналитик Польского института международных отношений Агнешка Легуцка.

"На восточной границе Польши, которая является и границей Евросоюза, — много проблем, спровоцированных её восточными соседями. Кроме войны в Украине и миграционного кризиса появилась еще и угроза нападения, которое может начать полномасштабную войну между Россией и НАТО", — передает корреспондент Euronews Магдалена Ходовник.