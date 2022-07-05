НАТО спешит принять Швецию и Финляндию

После подписания протоколов о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии предстоит ратификации этих документов в национальных парламентах союзных стран. Однако и на этом этапе Турцияугрожает заблокировать весь процесс. Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки экстрадиции ряда лиц, связанных с курдскими группировками и подозреваемых в терроризме.

В интервью Euronews генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что вопрос о членстве Швеции и Финляндии будет урегулирован за нескольких месяцев:

«Пока это самый быстрый процесс вступления в истории НАТО. Заявки двух стран были поданы в середине мая. На сегодня мы уже приняли политическое решение и подписали протоколы о присоединении. Следующим шагом будет ратификация в 30 различных парламентах 30 союзных странах. Я буду очень осторожен в предсказании или обещании того, как и как долго будут действовать законодатели. В прошлый раз это заняло у них примерно год, и теперь многие союзники заявляют, что на этот раз они могут попытаться сделать это быстрее. Надеюсь, так и случится. С большой долей вероятности, мы говорим о месяцах».

Наш корреспондент спросила: "Не попытается ли президент Турции снова шантажировать альянс?"

«Главное заключается в том, что этот документ даёт Турции, Финляндии и Швеции хорошую платформу для ещё более тесного взаимодействия в борьбе с терроризмом. Это общая цель, и все согласны с необходимостью бороться с терроризмом во всех его формах и воплощениях. Я приветствую их желание работать на этом вместе более тесно".

Мейв Макмахон сказала: "За этим внимательно следят Кремль и президент России. Её граница с НАТО скоро увеличится до 1,3 тыс километров. Вы готовы к тому, что может накалиться напряжённость?" Столтенберг ответил:

«Наша коллективная оборона означает, что нападение на одного союзника повлечёт реакцию всего Североатлантического альянса. Один за всех, все за одного. Вот почему мы хотим увеличить наше присутствие на восточном фланге после грубого российского вторжеения в Украину. Более 40 тыс военнослужащих находятся под прямым командованием НАТО. Это не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а для предотвращения конфликта и сохранения мира. Финляндия и Швеция скоро будут частью этого".