Саммит НАТО: новые члены, помощь Украине и инновационный фонд

Саммит НАТО: новые члены, помощь Украине и инновационный фондКомментарии
Приглашение Финляндии и Швеции стать членами альянса и готовность помогать Украине "столько, сколько понадобится", в том числе поставляя нелетальные виды вооружения и консультируя в сфере кибербезопасности, вот лишь некоторые из итогов завершившегося в четверг в Мадриде саммита НАТО.
На заключительной пресс-конференции глава альянса Йенс Столтенберг обозначил все направления, по которым удалось продвинуться 30-ти государствам-членам:
Хозяин саммита, испанский премьер-министр Педро Санчес, обозначил другие приоритеты альянса:
Британский премьер заявил по итогам саммита НАТО, что Лондон предоставит Киеву дополнительную помощь в размере 1 миллиарда 16 миллионов евро, включая системы противовоздушной обороны и беспилотники.
Президент Франции заверил, что будет и дальше вести переговоры с президентом России, когда "это будет обоснованно", а канцлер Германии назвал "смешными" обвинения Владимира Путина, приписавшего НАТО "имперские амбиции".