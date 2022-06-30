Саммит НАТО: новые члены, помощь Украине и инновационный фонд

Приглашение Финляндии и Швеции стать членами альянса и готовность помогать Украине "столько, сколько понадобится", в том числе поставляя нелетальные виды вооружения и консультируя в сфере кибербезопасности, вот лишь некоторые из итогов завершившегося в четверг в Мадриде саммита НАТО.

На заключительной пресс-конференции глава альянса Йенс Столтенберг обозначил все направления, по которым удалось продвинуться 30-ти государствам-членам:

Помимо того, что мы пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу и договорились о долгосрочной поддержке Украины, мы также согласовали новую стратегическую концепцию НАТО, условились активизировать борьбу с изменениями климата и создать инновационный фонд объемом 1 миллиард долларов Йенс Столтенберг генеральный секретарь альянса

Хозяин саммита, испанский премьер-министр Педро Санчес, обозначил другие приоритеты альянса:

Значительное внимание при обсуждении было уделено Югу, в частности, региону Африки к югу от Сахары и Сахелю. Это - один из главных предметов беспокойства для Европы и для нашей страны из-за нестабильности и возникающих рисков в плане потоков нелегальной миграции, терроризма, продовольственного и энергетического кризиса, а также климатической чрезвычайной ситуации Педро Санчес премьер-министр Испании

Британский премьер заявил по итогам саммита НАТО, что Лондон предоставит Киеву дополнительную помощь в размере 1 миллиарда 16 миллионов евро, включая системы противовоздушной обороны и беспилотники.

Президент Франции заверил, что будет и дальше вести переговоры с президентом России, когда "это будет обоснованно", а канцлер Германии назвал "смешными" обвинения Владимира Путина, приписавшего НАТО "имперские амбиции".