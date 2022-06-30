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Испания

Саммит НАТО: новые члены, помощь Украине и инновационный фонд

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 Euronews
Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, 30 июня 2022 г.
Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, 30 июня 2022 г.   -   Авторское право  Susan Walsh/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Приглашение Финляндии и Швеции стать членами альянса и готовность помогать Украине "столько, сколько понадобится", в том числе поставляя нелетальные виды вооружения и консультируя в сфере кибербезопасности, вот лишь некоторые из итогов завершившегося в четверг в Мадриде саммита НАТО.

На заключительной пресс-конференции глава альянса Йенс Столтенберг обозначил все направления, по которым удалось продвинуться 30-ти государствам-членам:

Помимо того, что мы пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу и договорились о долгосрочной поддержке Украины, мы также согласовали новую стратегическую концепцию НАТО, условились активизировать борьбу с изменениями климата и создать инновационный фонд объемом 1 миллиард долларов
Йенс Столтенберг
генеральный секретарь альянса

Хозяин саммита, испанский премьер-министр Педро Санчес, обозначил другие приоритеты альянса:

Значительное внимание при обсуждении было уделено Югу, в частности, региону Африки к югу от Сахары и Сахелю. Это - один из главных предметов беспокойства для Европы и для нашей страны из-за нестабильности и возникающих рисков в плане потоков нелегальной миграции, терроризма, продовольственного и энергетического кризиса, а также климатической чрезвычайной ситуации
Педро Санчес
премьер-министр Испании

Британский премьер заявил по итогам саммита НАТО, что Лондон предоставит Киеву дополнительную помощь в размере 1 миллиарда 16 миллионов евро, включая системы противовоздушной обороны и беспилотники.

Президент Франции заверил, что будет и дальше вести переговоры с президентом России, когда "это будет обоснованно", а канцлер Германии назвал "смешными" обвинения Владимира Путина, приписавшего НАТО "имперские амбиции".