Евросоюз призвал Украину к реформам

Через неделю после получения Украиной статуса кандидата на вхождение в Евросоюз глава Еврокомиссии призвала Киев ускорить реформы, необходимые для полноправного членства.

Урсула фон дер Ляйен обратилась с посланием к Владимиру Зеленскому и депутатам Верховной Рады, еще раз заверив их в своей поддержке.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

— _Армия Путина по-прежнему убивает ваших братьев и сестер. Они продолжают оккупировать вашу землю, воровать ваше зерно и бомбить ваши города. Вы даете достойный ответ. И Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. _Мы не успокоимся, пока вы не победите.

По ее словам, европейская семья будет рада принять Украину в свои ряды, но до этого Киеву нужно провести масштабную домашнюю работу и прежде всего начать с реформ.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

— _Предотвращение коррупции и борьба с ней занимали особое место в вашей повестке дня после Революции Достоинства (протесты на Майдане в 2014 году). Вы создали впечатляющую антикоррупционную машину. _Но теперь этим институтам нужны зубы и достойные люди на руководящих должностях.

Кроме борьбы с коррупцией глава Еврокомиссии призвала к реформе Конституционного суда и принятию нового закона о СМИ.

Путь Украины в ЕС может занять долгие годы. Последней страной, принятой в блок после 10 лет ожидания, стала Хорватия в 2013 году.

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