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Украина

Что Украине даст статус кандидата на вступление в ЕС?

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 Euronews
Иллюстрационное фото.
Иллюстрационное фото.   -   Авторское право  Virginia Mayo/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В четверг и пятницу Европейский совет должен принять решение по поводу статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины. Европейская комиссия (ЕК) уже дала положительное заключение по этому вопросу, и в кулуарах Европарламента говорят о "единогласном консенсусе".

"С 1991 года было немного столь судьбоносных решений для Украины, как мы ожидаем сейчас. И я уверен, что интересам всей Европы отвечает только положительный ответ", - сказал в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский, назвав текущую неделю "исторической".

Но что реально будет решаться на саммите ЕС-27 22 и 23 июня и что означает статус кандидата?

Что должна сделать Украина, чтобы вступить в ЕС?

Статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз предоставляется Европейским советом на основании рекомендации ЕК. Однако, права на автоматическое вступление в Союз он не дает.

Переговоры по окончательному вступлению в блок могут затянуться на годы. На данный момент странами-кандидатами являются Албания, Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция, причем последняя получила этот статус еще в 1999 году.

"Украина является европейским государством, предоставившим достаточные доказательства соблюдения им ценностей, на которых основан Евросоюз", - отмечается в заключении Европейской комиссии.

Но для того, чтобы вступить в "европейскую семью" Украине потребуется провести ряд "амбициозных структурных реформ", чтобы привести страну к соответствию европейским стандартам. Речь идет о реформе Конституционного суда, углубленной судебной реформе, борьбе с коррупцией и некоторых других изменениях в законодательстве. Всего Европейская комиссия выделила семь направлений работы.

В случае невыполнения этих критериев Брюссель оставляет за собой право отобрать у Киева статус кандидата.

"Способность страны справиться с конкурентным давлением в ЕС в решающей степени будет зависеть от планирования и упорядочивания послевоенных вложений в Украину, чтобы обновить ее физический капитал, улучшить результаты образования и стимулировать инновации", - говорится в пояснительной записке ЕК.

Что статус кандидата даст Украине?

Среди экспертов и политиков распространено мнение, что статус кандидата для Украины - политический символ поддержки страны против российской агрессии. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля - это и "закрепление европейского будущего" страны.

"Это означает, что Украина не просто потенциально когда-нибудь может присоединиться к ЕС, а что процесс запущен", - написал он на своей странице фейсбук.

Украинский журналист и политолог Виталий Сыч отмечает, что положительное решение ЕС может также подтолкнуть страну ускорить реформы и быстрее решить многие институциональные проблемы, а также выйти из "серой зоны" между Европой и Азией.

"Получение статуса кандидата в члены ЕС стало бы важной вехой в усилиях Украины окончательно распрощаться с советским наследием и вернуться в европейскую семью народов. В конечном счете, именно в этом и заключается смысл нынешней войны", - сказал Сыч в интервью Atlantic Council.

Кроме того у статуса кандидата есть ряд практических и стратегических преимуществ. Во-первых, Украина станет полноправным членом программ и инициатив ЕС, открытых как для стран со статусом кандидата на членство. Ей будет доступна финансовая помощь для стран, готовящихся к вступлению в ЕС.

"Украина станет более привлекательной для инвесторов, - отметил Шмыгаль. - Привлекательность для инвесторов также нуждается в надежных гарантиях безопасности после победы над Россией".

Как статус кандидата может повлиять на российскую агрессию?

Украинские политические элиты уверены, что возможность вступить в Евросоюз станет переломным моментом в войне с Россией. "Это первый шаг к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу", - написал Владимир Зеленский в своем твиттере сразу после заключения ЕК.

Того же мнения придерживается и заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. "Это реальная возможность разорвать цепь войны с Российской Федерацией и приблизить Украину к ее стратегической цели - быть членом Европейского союза и НАТО", - сказала она.

Впервые Россия начала выступать против расширения ЕС в 2009 после запуска программы "Восточное партнерство", предполагающее работу по интеграции шести стран бывшего СССР, включая Украину, в Евросоюз.

В 2013 году украинский лидер Виктор Янукович под давлением Москвы приостановил подписание соглашения о евроинтеграции, вызвав массовые протесты по всей стране. В 2014 году эти протесты привели к смене власти в стране и образованию сепаратистских территорий на востоке Украины, поддерживаемых Кремлем.

Однако, после обнародования решения Европейской комиссии президент России Владимир Путин подчеркнул, что "Россия ничего против этого не имеет", поскольку ЕС - это экономический союз, а не военный блок, как НАТО.

В мае заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский говорил, что Россия больше не видит разницы между вступлением Украины в Евросоюз и в НАТО.