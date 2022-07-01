Тень Украины на саммитах НАТО и "Большой семёрки"

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "В Баварских Альпах, как и в большей части мира в последние месяцы, длинную тень отбрасывала Украина. Саммит "Большой семёрки" чётко показал: западные союзники предвидят затяжной конфликт в этой стране и будут поддерживать украинцев в их борьбе против агрессивной России.

G-7 также пообещали «согласование и расширение адресных санкций для дальнейшего ограничения доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям».

Дело не только в том, что Запад собирается ещё больше наказать Москву за войну с Киевом. В обозримом будущем будут испорчены отношения с самой Россией – после того, как война будет далеко позади.

Канцлер Германии Олаф Шольц:

«Как "Большая семёрка" мы едины в оценке, что речь идет об очень долгосрочных изменениях, которые также будут формировать международные отношения в течение очень долгого времени. Вот почему также ясно, что в наши отношения с Россия не могут вернуться к тому времени, когда она ещё не напала на Украину».

В то время как решимость вытеснить Россию на обочину и поддержать Украину, похоже, остаётся твердой, общественное одобрение действий против Москвы может ослабнуть, поскольку война затягивается, а экономика продолжает страдать.

По мере развития конфликта его последствия всё больше ощущаются далеко за пределами Украины. Цены на продукты питания и топливо продолжает расти и повсеместно делают жизнь труднее семьям и предприятиям.

Помогать Украине столько, сколько потребуется

Украинские лидеры обеспокоены тем, что однажды население вконец устанет от войны и может поставить под вопрос эффективность помощи Запада. Это то, что саммит НАТО решительно отверг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

«Президент Зеленский ясно дал понять, что Украина рассчитывает на продолжение нашей поддержки. Мы хотим его столь же ясно заверить: Украина может рассчитывать на нас столько, сколько потребуется».

«_Столько, сколько потребуется_» - яснее быть не может.

Ко мне присоединяется Рафаэль Лосс, координатор проекта в Европейском совете по международным отношениям.

Гробе: Саммит НАТО стал эпохальным событием для альянса, потому что Швеция и Финляндия получили официальные приглашения вступить в него. В чём важность этого расширение на север?

Лосс: Это даст НАТО больше безопасности и обеспечит защиту Швеции и Финляндию. Обе страны добавят к альянсу огромный военный потенциал и укрепят в нём процессы демократического принятия решений. Обе будут поддерживать оборонную позицию НАТО и диалог между союзниками. Путь вступления Финляндии и Швеции в альянс непрост. Сначала нужно было преодолеть вето Турции. Но спасибо Йенсу Столтенбергу, генеральному секретарю НАТО, и активной дипломатии финской, шведской и турецкой сторон.

Совместный вызов миру России и Китая

Гробе: В новой Стратегической концепции НАТО содержатся резкие слова по поводу России, а также впервые признаётся стратегический вызов со стороны Китая. Увидим ли мы новую эру соперничества великих держав?

Лосс: Новая стратегическая концепция НАТО, первая за 12 лет, признает Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса, миру и стабильности в Европе - и говорит о китайском вызове. Она также указывает на сотрудничество между Россией и Китаем, согласование ими стратегических позиций, которое мы наблюдали за последние пару лет. Мы видели, например, совместные военно-морские манёвры и учения в Балтийском море. Теперь НАТО признает это стратегическое согласование между Россией и Китаем как совместный вызов не только миру и безопасности в Европе, но и международному порядку, основанному на правилах, которые НАТО решительно поддерживает.

Гробе: НАТО играет мускулами. Произведёт это ли впечатление на Владимира Путина?

Лосс: В этом и смысл заявлений НАТО, например, о разработке новой войсковой модели, увеличении размера и возможностей своих сил очень высокой готовности для реагирования на возникающие кризисы в Европе. Эти силы вырастут примерно до 300 тыс человек, что не будет легкой задачей для союзников. Мы видим, как многие страны объявляют об увеличении расходов на оборону. Предстоит некоторая борьба, возникнут политические препятствия, которые необходимо преодолеть, прежде чем будут выполнены намеченные планы. И всё же цель действительно состоит в том, чтобы произвести впечатление на Владимира Путина и удержать его от мысли о нападении на НАТО. Он ведь доказал свою готовность проводить крупномасштабные военные операции.

Гробе: Помогут ли события этой недели Украине переломить ход войны?

Лосс: Союзники по НАТО на своем саммите в Мадриде, а также лидеры "Большой семёрки" на своем саммите в Баварии пару дней назад обещали Украине существенные меры поддержки, не только экономико-политические, но и военные. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг объявил, что НАТО поможет Украине сменить военную технику советского производства на современное западное оружие. Это существенный поворот. Он потребует времени и усилий со стороны североамериканских и европейских стран НАТО и их партнеров в Европейском союзе и других местах. Союзники по НАТО готовятся к тому, что всё это надолго. Они видят, что агрессия России против Украины носит упорный и затяжной характер. За последние пару дней они неоднократно заявляли, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ракетами по кременчугским магазинам

На этой неделе произошёл один из самых ужасающих российских ударов по Украине - ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге. Ещё одна ракета поразила "Кредмаш" - завод дорожных машин.

Прямо рядом с заводом находится общественный парк, камеры видеонаблюдения которого зафиксировали момент удара с разных ракурсов. Мы не видим настоящую цель — только перепуганных людей, которые бегут и прячутся.

Жители Кременчуга рассказали, что не ожидали приближения войны к их городу. Но это произошло. Только в этом нападении погибло как минимум 18 человек".