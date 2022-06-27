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Украина

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: десятки пропавших без вести

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По сообщениям местных властей, здание торгового комплекса полностью уничтожено
По сообщениям местных властей, здание торгового комплекса полностью уничтожено   -   Авторское право  AP Photo

По меньшей мере 14 человек, по последним данным, стали жертвами ракетного удара по торговому центру в городе Кременчуг Полтавской области. За медицинской помощью обратились 59 человек, половина из них находится в тяжелом состоянии 40 человек числятся пропавшими без вести. Комплекс расположен в 300 метрах от железнодорожного вокзала. Там продолжается тушение пожара и разбор завалов.

По заявлениям украинских военных, российские бомбардировщики выпустили две крылатых ракеты из окрестностей Курска. Одна из них поразила торговый центр в Кременчуге, другая — стадион.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в комплексе находились около тысячи человек, но многие после объявления воздушной тревоги успели выйти.

С осуждением действий Москвы выступили глава госдепартамента США и премьер-министр Великобритании.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что произошедшее "выглядит как провокация".

В минобороны России сообщили, что удары были нанесены по нефтеперерабатывающим объектам и хранилищам топлива — не только в Кременчуге, но и в Лисичанске. После падения Северодонецка, этот город остаётся последним крупным оплотом украинских войск в Луганской области и постоянно подвергается обстрелам. В понедельник украинские СМИ сообщили, что 8 человек стали жертвами удара по группе горожан, пришедших за водой к автоцистерне.

Беженцы из разных районов Донбасса прибывают в Славянск, но и там находится небезопасно: по словам украинских военных, утром в понедельник город подвергся обстрелу, сообщается об убитых и раненых.