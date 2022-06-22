Мнения экспертов о кандидатуре Украины на вступление в ЕС

Украина приблизилась к тому, чтобы получить статус официального кандидата на вступление в Европейский Союз. Долгожданный прорыв произошел после того, как Брюссель одобрил заявку Киева и предложил ряд реформ и мер, которые столица страны должна принять до конца этого года, в том числе в сферах борьбы с коррупцией и отмыванием денег, а также свободы СМИ.

Еврокомиссия выразила в целом положительное отношение к кандидатуре Украины, но одновременно указала на обширный список недостатков и нормативных расхождений. Это предвещает длительные и сложные переговоры о вступлении, в ходе которых Украина должна постепенно вводить у себя всю совокупность законов ЕС.

Конечная цель состоит в том, чтобы сделать страну-кандидата способной выдержать экономическую конкуренцию в рамках единого рынка и соответствовать высоким демократическим стандартам блока.

Готова ли Украина к этому? Сколько времени займёт весь процесс? Можно ли всё повернуть вспять?

Euronews побеседовал с двумя экспертами по расширению ЕС: Ричардом Янгсом, старшим научным сотрудником Фонда Карнеги, и доктором Илке Тойгюр, научным сотрудником SWP в Берлине.

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