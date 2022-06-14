Бегство украинцев в Россию или депортация?

Можно ли считать беженцами украинцев, прибывших в Россию после начала войны, - или большинство из них были депортированы? Это вопрос многие задавали себе и друг другу в Брюсселе, вспоминая о переселении народов во времена СССР. 70-летию завершения того трагического периода со смертью Сталина был посвящён митинг, организованный перед зданием Европарламента. Рядом создан Хаб гражданского общества, которым могут воспользоваться почти 7 миллионов украинцев, добровольно прибывших в страны ЕС .

По мнению бывшего министра обороны Литвы, те, кого в России сейчас называет беженцами, на самом деле были перемещены помимо их воли, и тому есть много свидетельств:

«Сами русские этого не скрывают, - сказала Раса Юкнявичене. - Они рассказывают, что на российскую территорию были вывезены сотни тысяч украинцев, в том числе детей без сопровожения, которых там усыновляют. Так появляются новые русские».

Считается, что депортация из республик Советской Прибалтики началась в 1941 году. На церемонии присутствовал ещё один литовский депутат, которые следит за изгнанием украинцев с их родины на Восток, в депрессивные регионы России вплоть до Сахалина.

"Не укладывается в голове, что такое происходит в наши дни, - сказал Юозас Олекас. - Очень важно никогда не забыть об этой агрессии, об этой жестокости. Украинцев томят в депортационных лагерях в самых разных местах России. Я чувствую всем сердцем опасность для будущего Европы, если мы позволим такое жестокое обращение. Сегодня в Украине, может завтра в Италии. Кто знает?

Президент Владимир Зеленский назвал депортацию в Россию украинцев, в том числе детей, одним из самых подлых преступлений. Москва утверждает, что в этом году более миллиона беженцев прибыло в РФ из Украины и республик Донбасса.