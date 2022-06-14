English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Новости Европы

Бегство украинцев в Россию или депортация?

Access to the comments Комментарии
 Alberto De Filippis
euronews_icons_loading
Демонстрация в поддержку украинцев в Брюсселе
Демонстрация в поддержку украинцев в Брюсселе   -   Авторское право  Euronews

Можно ли считать беженцами украинцев, прибывших в Россию после начала войны, - или большинство из них были депортированы? Это вопрос многие задавали себе и друг другу в Брюсселе, вспоминая о переселении народов во времена СССР. 70-летию завершения того трагического периода со смертью Сталина был посвящён митинг, организованный перед зданием Европарламента. Рядом создан Хаб гражданского общества, которым могут воспользоваться почти 7 миллионов украинцев, добровольно прибывших в страны ЕС .  

По мнению бывшего министра обороны Литвы, те, кого в России сейчас называет беженцами, на самом деле были перемещены помимо их воли, и тому есть много свидетельств:

«Сами русские этого не скрывают, - сказала Раса Юкнявичене. - Они рассказывают, что на российскую территорию были вывезены сотни тысяч украинцев, в том числе детей без сопровожения, которых там усыновляют. Так появляются новые русские».

Считается, что депортация из республик Советской Прибалтики началась в 1941 году. На церемонии присутствовал ещё один литовский депутат, которые следит за изгнанием украинцев с их родины на Восток, в депрессивные регионы России вплоть до Сахалина. 

"Не укладывается в голове, что такое происходит в наши дни, - сказал Юозас Олекас. - Очень важно никогда не забыть об этой агрессии, об этой жестокости. Украинцев томят в депортационных лагерях в самых разных местах России. Я чувствую всем сердцем опасность для будущего Европы, если мы позволим такое жестокое обращение. Сегодня в Украине, может завтра в Италии. Кто знает?

Президент Владимир Зеленский назвал депортацию в Россию украинцев, в том числе детей, одним из самых подлых преступлений. Москва утверждает, что в этом году более миллиона беженцев прибыло в РФ из Украины и республик Донбасса.